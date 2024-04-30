29 апреля 1918 года финские белые войска взяли Выборг, который был одним из главных центров красных финнов. И тут же принялись вымещать свою ненависть к коммунистам. Но большинством жертв устроенной кровавой расправы стали вовсе не красногвардейцы, а обычное русское население города.9 комментариев
WSJ: НАТО считает маловероятным «прямое вторжение России» в страны-участницы блока
В Североатлантическом альянсе считают низкой вероятность российского «прямого вторжения» в страну-участницу этого военного блока, утверждает Wall Street Journal.
Планировщики НАТО считают прямое военное вторжение России в граничащую страну-участницу альянса «маловероятным» в ближайшем будущем, пишет Wall Street Journal, передает РИА «Новости».
При этом в военном блоке есть разногласия в оценке угроз, многие участники стран Средиземноморья больше беспокоятся насчет региональных конфликтов и нелегальной миграции, чем о России и терроризме.
Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг заявлял, что победа России в конфликте на Украине обойдется НАТО «очень дорого», это несет «огромные риски» для объединения.