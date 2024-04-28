Россиянин задержан по подозрению в убийстве двух украинских военных в Германии

Tекст: Денис Тельманов

Тела мужчин с колото-резаными ранениями были обнаружены в субботу вечером вблизи торгового центра, сообщает РИА «Новости».

По данным местных правоохранительных органов, один из пострадавших скончался на месте происшествия, второй – позднее в больнице.

Украинское Министерство иностранных дел подтвердило, что погибшие являлись военнослужащими, проходившими медицинскую реабилитацию в Германии.

В настоящее время ведется расследование обстоятельств произошедшего. Украинские консулы устанавливают личности погибших и оказывают содействие их семьям.