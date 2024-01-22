В день столетия со дня смерти вождя мирового пролетариата возникает вопрос: кого можно назвать «верным продолжателем дела великого Ленина»? Тех, кто по сей день ходит к нему в Мавзолей с красными флагами? Или их противоположности, вопиющие об «ужасах совка»?57 комментариев
Немецкий депутат: У украинцев нет будущего в Германии
Политик Германии Вайдель: Украинские беженцы должны будут покинуть страну после окончания конфликта
Проживающие на территории Германии украинские беженцы после окончания конфликта должны будут покинуть страну, заявила Financial Times сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель.
По ее словам, все украинцы должны будут отправиться домой после завершения конфликта – им нужно будет восстанавливать свою страну, передает ТАСС.
Также Вайдель поделилась мнением, что у беженцев с Украины нет долгосрочного будущего в ФРГ, а обеспечение их социальными выплатами оказалось ошибочным решением.
Ранее оппозиция Германии потребовала от Киева начать переговоры с Москвой.
Напомним, в Германии набирают силу гражданские протесты. К фермерам, выступающим против сокращения субсидий, присоединились машинисты, недовольные условиями труда. Все это происходит на фоне колоссальных для ФРГ экономических проблем.