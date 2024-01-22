Немецкий депутат: У украинцев нет будущего в Германии

Политик Германии Вайдель: Украинские беженцы должны будут покинуть страну после окончания конфликта

Tекст: Александра Юдина

По ее словам, все украинцы должны будут отправиться домой после завершения конфликта – им нужно будет восстанавливать свою страну, передает ТАСС.

Также Вайдель поделилась мнением, что у беженцев с Украины нет долгосрочного будущего в ФРГ, а обеспечение их социальными выплатами оказалось ошибочным решением.

Ранее оппозиция Германии потребовала от Киева начать переговоры с Москвой.

Напомним, в Германии набирают силу гражданские протесты. К фермерам, выступающим против сокращения субсидий, присоединились машинисты, недовольные условиями труда. Все это происходит на фоне колоссальных для ФРГ экономических проблем.

