Новая оппозиционная партия Германии «Союз Сары Вагенкнехт» потребовала переговоров Киева и Москвы

Tекст: Александра Юдина

Известно, что депутат бундестага Вагенкнехт и ее единомышленники выступают против вооружения Украины и за немедленное начало диалога Киева с Москвой. Более того, в партии жестко критикуют США и НАТО за то, что за последнее время коллективный Запад вторгся в пять стран, от американской агрессии погибло больше 1 млн человек, передает РИА «Новости».

Касательно внутренней политики, Вагенкнехт призывает обратить внимание на ограничение притока беженцев и бесконтрольной миграцией.

Кроме того, лидер новой оппозиции выразила несогласие с климатической повесткой правительства. Так, она заверила, что сворачивать производство автомобилей с двигателем внутреннего сгорания к 2035 году неразумно. Гораздо логичнее, по ее словам, больше выпускать экономичных и экологичных машин.

Отмечается, что «Союз Сары Вагенкнехт» к регистрации собрал в партийную кассу 1,4 млн евро частных пожертвований.

Также поддержку партии выразил депутат Фабио де Маси, подчеркнув необходимость прямо обратиться к Путину и восстановить общение с Россией.

Тем временем Шольца на выборах в бундестаг СДПГ могут поддержать только 19% немцев. Он стал самым непопулярным главой правительства ФРГ всех времен.

Итальянская газета La Repubblica допустила досрочную отставку немецкого канцлера, а издание Bild напомнило о коррупционном скандале вокруг компании Wirecard в 2020 году, когда Шольц занимал пост министра экономики и «не заметил величайшей мошеннической схемы в истории Германии со Второй мировой».

Напомним, в Германии набирают силу гражданские протесты. К фермерам, выступающим против сокращения субсидий, присоединились машинисты, недовольные условиями труда. Все это происходит на фоне колоссальных для ФРГ экономических проблем.