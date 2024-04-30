29 апреля 1918 года финские белые войска взяли Выборг, который был одним из главных центров красных финнов. И тут же принялись вымещать свою ненависть к коммунистам. Но большинством жертв устроенной кровавой расправы стали вовсе не красногвардейцы, а обычное русское население города.9 комментариев
Экс-глава МВД Казахстана Тургумбаев задержан по делу о массовых беспорядках в 2022 году
Бывшего казахстанского министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева задержали по делу о массовых беспорядках в стране в январе 2022 года, сообщила генпрокуратура Казахстана.
Тургумбаева задержали 29 апреля, ему вменяют превышение власти и должностных полномочий, повлекшие тяжкие последствия, сообщили в надзорном ведомстве Казахстана, передает РИА «Новости».
В материалах дела есть информация, содержащая государственные секреты, потому данные досудебного расследования не раскрываются.
В апреле 2023 года экс-главу комитета нацбезопасности (КНБ) Казахстана Карима Масимова осудили за госизмену, попытку захвата власти и превышение полномочий.
В Казахстане в начале 2022 года из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики.