Экс-главу КНБ Казахстана приговорили к 18 годам за госизмену

Суд Астаны: Экс-глава КНБ Казахстана приговорен к 18 годам за госизмену и попытку захвата власти

Бывший председатель комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана Карим Масимов приговорен к 18 годам лишения свободы с конфискацией имущества за государственную измену, попытку захвата власти и превышение полномочий, сообщила пресс-служба суда Астаны.

По сообщению пресс-службы, Масимов признан виновным, ему назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе, передает РИА «Новости».

Суд в Астане приступил к рассмотрению в режиме «совершенно секретно» уголовного дела в отношении бывших руководителей КНБ в конце 2022 года.

В январе 2022 года бывший председатель Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана Карим Масимов и его зам Ануар Садыкулов, подозреваемые в государственной измене и действиях, направленных на насильственный захват власти, были взяты под стражу.

Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики.

Самая сложная обстановка была в Алма-Ате, где захватили и разгромили несколько помещений госвласти, финансовых организаций и телекомпаний, а также объектов торговли. На окраинах города мародеры грабили магазины.

Кроме того, в Алма-Ате участники беспорядков захватили и разгромили международный аэропорт.