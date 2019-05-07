В России намерены запретить одноразовую пластиковую посуду

Глава Минприроды рассказал о подготовке запрета на продажу одноразовой посуды из пластика.

«Минприроды России – за сокращение загрязнения окружающей среды вместе с разными странами. Поддерживаем мировую тенденцию за сокращение использование пластика. И, уверен, к этому идем. Многие крупные торговые сети нас уже поддерживают. И мы готовимся к ограничению, нужно время, чтобы осознать и принять», – сказал глава Минприроды Дмитрий Кобылкин РИА «Новости».

Напомним, в марте 2019 года после того, как Европарламент принял решение по законопроекту о запрете использования одноразовой пластиковой посуды в ЕС к 2021 году, премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что придет время, когда и в России на законодательном уровне будет рассмотрен этот вопрос.