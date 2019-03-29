Медведев допустил запрет одноразовой посуды в России

В ходе общения в прямом эфире с пользователями социальной сети «ВКонтакте» российский премьер-министр Дмитрий Медведев не исключил, что на законодательном уровне может быть рассмотрен вопрос о запрете одноразовой пластиковой посуды в стране.

«Евросоюз собирается в качестве стандарта вводить отказ от пластиковой посуды. Видимо, и нам в какой-то момент нужно будет этот вопрос рассмотреть законодательно», – приводит ТАСС слова Медведева.

По его словам, «иначе это не отрегулировать». Премьер-министр считает, что для производителей может быть очень выгодно использовать пластик, «но это не означает, что это хорошо для природы».