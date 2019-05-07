Эксперт предположил, когда в России запретят пластиковую посуду

Эколог, корреспондент РАН Виктор Данилов-Данильян прокомментировал газете ВЗГЛЯД введение запрета на продажу пластиковой посуды, подготовкой которого занимается Минприроды.

По мнению ученого, вопроса о том, чем заменить пластиковую посуду, не стоит. «В массовом употреблении пластиковая посуда появилась лет тридцать назад, а до этого человечество обходилось без нее. Есть упаковочная бумага, есть упаковочный картон, в некоторых случаях потребуется стеклянная посуда для жидкостей», – заметил собеседник.

Эксперт подчеркнул, что стекло должно быть в обороте без того, чтобы оно билось, как это происходит сегодня.

«Проблема не в том чем заменить пластик, а в том как перестроить всю инфраструктуру», – считает эколог.

Сколько времени займет переход с пластика на более экологичные материалы? По словам ученого, это будет зависеть от того, какое внимание этому вопросу уделит правительство и от количества денег, которое будет направлено на эти цели. «Деятельность эта не очень прибыльная, этот бизнес придется тонко и умело поддерживать, чтобы он не воровал и не использовал деньги для решения нецелевых вопросов. Если государство будет со вниманием относиться к этой проблематике, будет совершенствовать законодательство и следить за исполнением законов, то думаю лет 10, максимум 15 хватит для перехода с пластика на экологичные материалы», – считает Данилов-Данильян.

Говоря о возможном подорожании одноразовой посуды, эксперт отметил, что если подорожание и произойдет, то разница в цене будет незначительной. «На переходный период надо сделать так, чтобы потребитель этого и не почувствовал, а уже потом когда все будет готово можно будет немножко повысить цены, чтобы обеспечить рыночную окупаемость», – посоветовал Данилов-Данильян. Напомним, глава Минприроды рассказал о подготовке запрета на продажу одноразовой посуды из пластика.