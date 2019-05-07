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7 мая, вторник  |  Последнее обновление — 23:03  |  vz.ru
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Может ли торговля наладить отношения России и США

Американские товары нашли бы достойное место на российских рынкахФото: Rick Wilking/Reuters
Дональд Трамп рассказал Владимиру Путину о желании США больше торговать с Россией. Товарооборот резко сократился после 2014 года, а сейчас начал постепенно увеличиваться, но до пиковых показателей все равно далеко. Более того, торговля с той же Германией у Москвы в разы больше. Почему между США и Россией так слабо развиты экономические связи и как это влияет на политические отношения двух стран? Подробности...
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Путин не даст Трампу сыграть «китайскую партию»

Сергей Лавров и Майк Помпео встречаются исключительно в ФинляндииФото: Mandel Ngan/Reuters
В Финляндии состоялась встреча Сергея Лаврова и Майкла Помпео – спустя три дня после неожиданного звонка Дональда Трампа Владимиру Путину. В ближайшие месяцы в российско-американских отношениях может начаться новая фаза – президент США явно пытается разыграть российскую карту в своей глобальной игре. Как поведет себя Владимир Путин? Подробности...
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Для спасения пассажиров пожарные Шереметьево должны были действовать по-другому

Вопрос в том, вовремя ли пожарные получили вызов к месту аварийной посадки «Суперджета»Фото: City News Moskva/Global Look Press
«К моменту посадки сбоку от полосы должны уже стоять аварийные машины, пожарные и медики. Помните, как в фильме «Экипаж»? Это, конечно, всего лишь фильм, но в реальности примерно так все и должно выглядеть», – заявил газете ВЗГЛЯД экс-замначальника одного из управлений министерства гражданской авиации СССР Виктор Горбачев. Он оценил действия спасателей во время катастрофы в Шереметьево. Подробности...
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Как сотрудники СБУ убивали адвоката «бойцов ГРУ»

Адвокат Юрий Грабовский и его подзащитные Александр Александров и Евгений ЕрофеевФото: Sergii Kharchenko/ZUMA/ТАСС
Обвиняемый в убийстве украинского адвоката Юрия Грабовского, защищавшего россиян Александра Александрова и Евгения Ерофеева, именуемых в украинских СМИ «бойцами ГРУ», выступил с разоблачающими заявлениями. В интервью газете ВЗГЛЯД из Лукьяновского СИЗО Киева украинец Артем Яковенко признался, что выманил адвоката на съемную квартиру в Одессе по заданию СБУ. Для Яковенко это интервью – попытка защитить себя от украинских спецслужб.  Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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Экономике России для роста нужны другие деньги

Антон Любич, экономист
Экономика развивается, когда капиталист с деньгами находит предпринимателя с ценной идеей. Предприниматель получает капитал на воплощение идеи в жизнь, а капиталист – работающее предприятие, способное давать доход на капитал. Подробности...
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России нужны крылья

Сергей Мардан, публицист
«Что хорошо для корпорации «Сухой» – хорошо для России». Не нравится? Режет ухо? А мне – нет, не режет. Каждый отечественный промышленный проект должен пользоваться безраздельной общественной поддержкой. Подробности...
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День Победы – торжество или трагедия?

Сергей Худиев, публицист, богослов
Приближение Дня Победы традиционно вызывает в русском интернете обострение исторической полемики. Пора бы сформулировать более здравую позицию, чем те, что формируются в ходе слепой конкуренции коммерческих и политических сил. Подробности...
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      В Нью-Йорке прошел бал Met Gala

      В Нью-Йорке прошло одно из главных светских мероприятий – Met Gala, ежегодный бал Института костюма. На нем звезды обычно появляются в очень откровенных нарядах. В этот раз бал открыла певица Леди Гага. Причем она сразу же сбросила платье, оставшись в одном белье
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      «Суперджет» сгорел при посадке в Шереметьево

      Самолет Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот», следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая после 28 минут полета экстренно вернулся в Шереметьево, совершив жесткую посадку. Во время аварийного приземления у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Погиб 41 человек
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      Министерство промышленности и торговли опубликовало первые официальные фото кроссовера Aurus Komendant. Внедорожник получил название в честь Комендантской башни Московского кремля. За руль нового автомобиля сел глава ведомства Денис Мантуров
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            Когда Россия будет готова к запрету пластиковой посуды?

            		   7 мая 2019, 21:33
            Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
            Текст: Иван Абакумов

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            Минприроды России готовит введение запрета одноразовой посуды из пластика. Заменить одноразовые тарелки и стаканы планируется посудой многоразового использования или посудой из биоразлагаемых материалов. Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин заявил, что поддерживать общемировую тенденцию сокращения использования пластика необходимо, хотя на реализацию инициативы потребуется время. «Многие крупные торговые сети нас уже поддерживают. И мы готовимся к ограничению, нужно время, чтобы осознать и принять (это решение)», – цитирует Кобылкина РИА «Новости».

            О том, что придет время, когда и в России на законодательном уровне рассмотрят вопрос о запрете пластиковой посуды, в марте предупредил премьер-министр Дмитрий Медведев.

            Когда же запрет может вступить в силу? Зависит от того, какое внимание этому вопросу уделит правительство, и от количества денег, которое будет направлено на эти цели, заявил газете ВЗГЛЯД бывший министр экологии, член-корреспондент РАН Виктор Данилов-Данильян.

            «Деятельность эта не очень прибыльная, этот бизнес придется тонко и умело поддерживать, чтобы он не воровал и не использовал деньги для решения нецелевых вопросов. Если государство будет со вниманием относиться к этой проблематике, будет совершенствовать законодательство и следить за исполнением законов, то, думаю, 10–15 лет хватит для перехода с пластика на экологичные материалы», – считает Данилов-Данильян.

            Заявление Кобылкина приветствовали в Общероссийском народном фронте (ОНФ). Координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, депутат Госдумы Владимир Гутенев отметил: Россия уже начала переходить на раздельный сбор мусора, поэтому инициатива Минприроды особенно актуальна – она позволит накапливать меньше пластика.

            «Снятие с продажи одноразовой пластиковой посуды положительно отразится на экологической ситуации в нашей стране. Если потребность в одноразовой посуде останется, то она должна изготавливаться из биоразлагаемых материалов», – цитирует официальный сайт ОНФ Гутенева.

            Заслуженный эколог России Андрей Пешков считает, что все необходимые технологии для альтернативного производства в стране уже существуют. «Во всем мире, в том числе и в России, применяются новейшие технологии, которые позволяют отказаться от негниющего пластика при производстве посуды или пакетов. Это все легко делается из биоразлагаемых материалов. Нужно в целом бороться за исключение из оборота неразлагаемой продукции, любой, а не только пластиковой посуды. Для этого не нужно огромных средств, только перенастройка технологических линий», – приводит слова эколога телеканал «Звезда».

            Производить и даже просто завозить в страну в оптовых количествах пластиковые пакеты уже запрещено во многих странах. Первыми в Латинской Америке запретили продажу пластиковых пакетов. В том или ином виде пластик запрещен в Малави, Эфиопии, Гвинее-Бисау. В Грузии введен запрет на производство, импорт и реализацию одноразовых полиэтиленовых пакетов толщиной меньше 15 микрон. В Кении запрещено не только использовать пластиковые пакеты, но даже просто ввозить их в страну. Причем штрафы за нарушение огромные – по 19–38 тысяч долларов. В случае неуплаты штрафа кенийский закон предусматривает даже тюремный срок до четырех лет.

            В Руанде и Уганде производство, продажа и ввоз в страну полиэтиленовых пакетов тоже запрещены, однако штрафные санкции не уточняются. В ЮАР нарушителям запрета на продажу полиэтиленовых пакетов грозит до 10 лет тюрьмы.

            Западноевропейские страны тоже начали отказываться от пластиковой посуды. Ведь по статистике, например, в Мировой океан только из стран ЕС ежедневно попадает не менее 150–500 тысяч тонн пластикового мусора. Среди мусора, найденного на европейских пляжах, 84% – это пластик, из них 50% – как раз одноразовые изделия.

            Два месяца назад Европарламент решил к 2021 году полностью запретить выпуск одноразового пластика. Под запрет, например, попадут столовые приборы, одноразовые тарелки, соломинки для напитков, палочки для чистки ушей, палочки для укрепления воздушных шариков, предметы из оксоразлагаемой пластмассы, пищевые контейнеры и емкости для жидкостей из пенополистирола.

            Не позднее 2025 года 25% пластиковых бутылок в ЕС должны производиться из утилизированного сырья, а к 2030 году – 30%, сообщал «Интерфакс».

            В марте мэр Рима Вирджиния Раджи тоже анонсировала запрет на одноразовые пластиковые изделия: посуду, упаковку для еды, стаканчики и так далее. Помимо заботы об окружающей среде, Раджи отметила: мера направлена на борьбу с «экологической мафией» – преступными группировками, контролирующими прибыльный бизнес утилизации отходов, пишет издание «Европульс».

            Власти Лиссабона к 2020 году также пообещали запрет на неэкологичную посуду. Правда, он коснется только кафе, ресторанов и ларьков с уличной едой. Напитки будут подавать в многоразовых кружках, рюмках и бокалах либо в полностью перерабатываемой таре.


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