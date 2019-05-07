Минприроды России готовит введение запрета одноразовой посуды из пластика. Заменить одноразовые тарелки и стаканы планируется посудой многоразового использования или посудой из биоразлагаемых материалов. Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин заявил, что поддерживать общемировую тенденцию сокращения использования пластика необходимо, хотя на реализацию инициативы потребуется время. «Многие крупные торговые сети нас уже поддерживают. И мы готовимся к ограничению, нужно время, чтобы осознать и принять (это решение)», – цитирует Кобылкина РИА «Новости».

О том, что придет время, когда и в России на законодательном уровне рассмотрят вопрос о запрете пластиковой посуды, в марте предупредил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Когда же запрет может вступить в силу? Зависит от того, какое внимание этому вопросу уделит правительство, и от количества денег, которое будет направлено на эти цели, заявил газете ВЗГЛЯД бывший министр экологии, член-корреспондент РАН Виктор Данилов-Данильян.

«Деятельность эта не очень прибыльная, этот бизнес придется тонко и умело поддерживать, чтобы он не воровал и не использовал деньги для решения нецелевых вопросов. Если государство будет со вниманием относиться к этой проблематике, будет совершенствовать законодательство и следить за исполнением законов, то, думаю, 10–15 лет хватит для перехода с пластика на экологичные материалы», – считает Данилов-Данильян.

Заявление Кобылкина приветствовали в Общероссийском народном фронте (ОНФ). Координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, депутат Госдумы Владимир Гутенев отметил: Россия уже начала переходить на раздельный сбор мусора, поэтому инициатива Минприроды особенно актуальна – она позволит накапливать меньше пластика.

«Снятие с продажи одноразовой пластиковой посуды положительно отразится на экологической ситуации в нашей стране. Если потребность в одноразовой посуде останется, то она должна изготавливаться из биоразлагаемых материалов», – цитирует официальный сайт ОНФ Гутенева.

Заслуженный эколог России Андрей Пешков считает, что все необходимые технологии для альтернативного производства в стране уже существуют. «Во всем мире, в том числе и в России, применяются новейшие технологии, которые позволяют отказаться от негниющего пластика при производстве посуды или пакетов. Это все легко делается из биоразлагаемых материалов. Нужно в целом бороться за исключение из оборота неразлагаемой продукции, любой, а не только пластиковой посуды. Для этого не нужно огромных средств, только перенастройка технологических линий», – приводит слова эколога телеканал «Звезда».

Производить и даже просто завозить в страну в оптовых количествах пластиковые пакеты уже запрещено во многих странах. Первыми в Латинской Америке запретили продажу пластиковых пакетов. В том или ином виде пластик запрещен в Малави, Эфиопии, Гвинее-Бисау. В Грузии введен запрет на производство, импорт и реализацию одноразовых полиэтиленовых пакетов толщиной меньше 15 микрон. В Кении запрещено не только использовать пластиковые пакеты, но даже просто ввозить их в страну. Причем штрафы за нарушение огромные – по 19–38 тысяч долларов. В случае неуплаты штрафа кенийский закон предусматривает даже тюремный срок до четырех лет.

В Руанде и Уганде производство, продажа и ввоз в страну полиэтиленовых пакетов тоже запрещены, однако штрафные санкции не уточняются. В ЮАР нарушителям запрета на продажу полиэтиленовых пакетов грозит до 10 лет тюрьмы.

Западноевропейские страны тоже начали отказываться от пластиковой посуды. Ведь по статистике, например, в Мировой океан только из стран ЕС ежедневно попадает не менее 150–500 тысяч тонн пластикового мусора. Среди мусора, найденного на европейских пляжах, 84% – это пластик, из них 50% – как раз одноразовые изделия.

Два месяца назад Европарламент решил к 2021 году полностью запретить выпуск одноразового пластика. Под запрет, например, попадут столовые приборы, одноразовые тарелки, соломинки для напитков, палочки для чистки ушей, палочки для укрепления воздушных шариков, предметы из оксоразлагаемой пластмассы, пищевые контейнеры и емкости для жидкостей из пенополистирола.

Не позднее 2025 года 25% пластиковых бутылок в ЕС должны производиться из утилизированного сырья, а к 2030 году – 30%, сообщал «Интерфакс».

В марте мэр Рима Вирджиния Раджи тоже анонсировала запрет на одноразовые пластиковые изделия: посуду, упаковку для еды, стаканчики и так далее. Помимо заботы об окружающей среде, Раджи отметила: мера направлена на борьбу с «экологической мафией» – преступными группировками, контролирующими прибыльный бизнес утилизации отходов, пишет издание «Европульс».

Власти Лиссабона к 2020 году также пообещали запрет на неэкологичную посуду. Правда, он коснется только кафе, ресторанов и ларьков с уличной едой. Напитки будут подавать в многоразовых кружках, рюмках и бокалах либо в полностью перерабатываемой таре.