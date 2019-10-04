Мэр Львова назвал причину гибели людей при аварийной посадке Ан-12

Мэр Львова Андрей Садовой заявил, что причиной гибели пяти человек во время экстренной посадки грузового самолета Ан-12 стал перевозимый груз, задавивший людей.

Садовой заявил, что кабина самолета «полностью срезана, все разбросано». По предварительным данным, «груз, который был в самолете, задавил людей, которые там находились», передает РИА «Новости».

«Поэтому шансов еще кого-то найти (...) Это очень сложно. Говорят о восьми членах экипажа. Трех фактически спасли. По другим пока никакой положительной информации нет. Но многие фрагменты тел разбросаны у самого самолета», – цитирует мэра пресс-служба горсовета.

Он также сообщил, что самолет должен был не садиться во Львове, а дозаправиться.

«Он попросил экстренную возможность дозаправиться, и просто недотянул до взлетно-посадочной полосы несколько километров. Здесь вблизи жилые дома, и если бы он упал туда - была бы катастрофа», – отметил Садовой.

Напомним, самолет Ан-12 совершил аварийную посадку на расстоянии 1,5 км от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта Львов.

На борту самолета находились семь человек экипажа и один пассажир. Пять человек погибли, троих членов экипажа самолета эвакуировали.

Грузовой Ан-12 летел из Виго (Испания) в Стамбул (Турция), он должен был сесть в аэропорту «Львов» на дозаправку. По факту аварийной посадки возбуждено уголовное дело.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД