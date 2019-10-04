Ан-12 совершил аварийную посадку возле аэропорта Львова, есть жертвы

Самолет Ан-12 совершил аварийную посадку на расстоянии 1,5 км от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта Львов, сообщает пресс-служба госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

По данным ведомства, около 7 часов утра поступила информация, что транспортный самолет при заходе на посадку исчез с радара, передает РИА «Новости».

Спустя некоторое время на связь вышел член экипажа и сообщил, что воздушное судно совершило аварийную посадку.

« В 7.46 самолет Ан-12 найден на расстоянии 1,5 километра от взлетно-посадочной полосы. Горение не наблюдается», – говорится в сообщении.

В настоящее время проводится эвакуация экипажа из поврежденного Ан-12.

В министерстве инфраструктуры Украины сообщили, что предварительно при аварийной посадке погибли четыре человека.

Также отмечается, что экстренную посадку Ан-12 пришлось совершить, поскольку закончилось горючее.

Ранее в пятницу самолет, следовавший из Москвы в Грозный, совершил экстренную посадку в аэропорту Волгограда из-за смерти ребенка на борту.