Самолет экстренно сел в Волгограде из-за смерти ребенка на борту

Самолет, следовавший из Москвы в Грозный, совершил экстренную посадку в аэропорту Волгограда из-за смерти ребенка на борту.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что инцидент произошел 3 октября около 22.00 по местному времени (21.00). Самолет совершил экстренную посадку из-за этого, что «во время полета скончалась двухмесячная пассажирка», передает «Интерфакс».

Ребенка доставили в больницу, но реанимационные мероприятия положительного результата не дали.

Представитель регионального следственного управления СК Наталия Рудник подтвердила информацию о смерти ребенка. Она сообщила, что, по предварительным данным, у девочки имелось серьезное врожденное заболевание.

Тело младенца направлено на судебно-медицинское исследование, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее пассажир самолета, летевшего из Владивостока в Москву и совершившего вынужденную посадку в аэропорту Нижнего Новгорода, скончался от остановки сердца.