Пассажир рейса Владивосток – Москва умер от остановки сердца

Пассажир самолета, летевшего из Владивостока в Москву и совершившего вынужденную посадку в аэропорту Нижнего Новгорода, скончался от остановки сердца, рассказали в Приволжской транспортной прокуратуре.

Рейс СУ 1701 авиакомпании «Аэрофлот», следовавший по маршруту Владивосток – Москва, в 10.06 экстренно сел в аэропорту Стригино Нижнего Новгорода.

«Во время полета пассажир 1956 года рождения почувствовал себя плохо, командиром воздушного судна принято решение посадить самолет на ближайший аэропорт для оказания скорой медицинской помощи. На момент восхождения реанимации на борт, пассажир скончался. Предварительная причина смерти – остановка сердца», – передает РИА «Новости» сообщение прокуратуры

Там добавили, что в данный момент борт готовится к отправке в пункт назначения.

Напомним, 22 сентября 2014 года в аэропорту Домодедово после рейса внезапно скончался пилот авиакомпании «Глобус» Андрей Макаров. Сообщалось, что мужчина умер от остановки сердца.

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