После аварийной посадки Ан-12 с жертвами на Украине заведено дело

По факту аварийной посадки самолета Ан-12 возле Львова заведено уголовное дело, сообщила пресс-служба управления национальной полиции Украины во Львовской области.

«По факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 276 («нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта») УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок до десяти лет», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет.

В настоящее время следственно-оперативная группа и сотрудники других подразделений полиции Львовской области устанавливают личности погибших и пострадавших, а также обстоятельства происшествия.

По словам замминистра инфраструктуры Украины Юрия Лавренюка, причиной крушения самолета могли стать ошибка пилота и нехватка топлива.

«Сейчас рассматривается две версии. Первая – это то, что кончилось горючее, а вторая – это ошибка пилота, потому что самолет выходил не на визуальный заход, а на инструментальный», – сказал Лавренюк в эфире телеканала «112. Украина».

Он также добавил, что во время посадки самолета вблизи Львова был сильный туман, однако он не мог стать причиной инцидента.

По данным Лавренюка, на борту самолета было 10 тонн груза. При этом что именно перевозили, он не уточнил.

Самолет Ан-12 совершил аварийную посадку на расстоянии 1,5 км от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта Львов. На борту самолета находились семь человек экипажа и один пассажир. Пять человек погибли, троих членов экипажа самолета эвакуировали.

Грузовой Ан-12 летел из Виго (Испания) на Стамбул (Турция) и должен был сесть в аэропорту «Львов» на дозаправку.

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