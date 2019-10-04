Возросло число жертв аварийной посадки Ан-12 вблизи Львова

Число погибших в результате аварийной посадки самолета во Львовской области возросло до пяти человек, сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

«Пятеро погибших», – написал он в Facebook.

Ранее сообщалось, что самолет Ан-12 совершил аварийную посадку на расстоянии 1,5 км от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта Львов.

На борту самолета находились семь человек экипажа и один пассажир. Сообщалось о трех погибших и трех пострадавших, неизвестна судьба двоих человек. Самолет совершил аварийную посадку в связи с нехваткой топлива.

Грузовой Ан-12 летел из Виго (Испания) на Стамбул (Турция) и должен был сесть в аэропорту «Львов» на дозаправку.