У не долетевшего до аэропорта Львова Ан-12 закончилось топливо

Самолет Ан-12, совершивший аварийную посадку возле Львова, выполнял чартерный грузовой рейс из испанского города Вико, сообщил замминистра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк. Замминистра также отметил, что самолет совершил аварийную посадку в связи с нехваткой топлива.

По его словам, на борту находились семь членов экипажа, среди которых есть погибшие. Самолет выполнял рейс по маршруту Виго (Испания) – Львов, сообщил Лавренюк в Facebook.

Самолет пропал с радаров при заходе на посадку во львовском аэропорту. Лавренюк добавил, что после потери связи с экипажем на аэродроме Львова объявили сигнал «Тревога» и сообщили в спасательные службы.

Через 20 минут экипаж вышел на связь и сообщил, что самолет совершил аварийную посадку на грунт в селе Сокольники.

Замминистра также отметил, что самолет совершил аварийную посадку в связи с нехваткой топлива.

Во львовском аэропорту сообщили, что грузовой Ан-12 летел из Виго (Испания) в Стамбул (Турция). Он должен был сесть в аэропорту Львова на дозаправку.

По данным депутата Львовского горсовета Игоря Зинкевича, на борту самолета находились семь человек экипажа и один пассажир.

Госслужба по чрезвычайным ситуация (ГСЧС) Украины сообщила, что погибли три человека, еще трое пострадали. В настоящее время неизвестна судьба двоих человек.

Ранее сообщалось, что самолет Ан-12 совершил аварийную посадку на расстоянии 1,5 км от взлетно-посадочной полосы львовского международного аэропорта.