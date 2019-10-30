Способную распознать деревянные и пластиковые дроны систему создают в России

В России создают радиолокационную станцию, способную обнаруживать беспилотники из пластика и дерева, сообщил генеральный директор «НПК «Научно-исследовательского института дальней радиосвязи» (входит в РТИ) Кирилл Макаров.

Макаров сообщил, что в данный момент в НПК работают «над определенной станцией для обнаружения низколетящих целей, в числе которых дроны, способные нести угрозу», передает РИА «Новости».

По его словам, станция может обнаруживать даже беспилотники, сделанные из дерева или пластика.

«Мы никогда не специализировались на создании РЛС обнаружения аэродинамических целей по каким-либо сигналам, этим занимается радиотехническая разведка. Мы занимаемся радиолокационной разведкой. Любой материал имеет эффективную поверхность рассеивания, пусть он деревянный, пусть пластиковый. То, что мы делаем, позволит обнаруживать, в том числе, и такие беспилотники», – пояснил Макаров.

Он отметил также, что сплошное радиолокационное поле российской системы предупреждения о ракетном нападении способно обнаружить любую межконтинентальную баллистическую ракету.

«Это те ракеты, которые есть и у нас, и у наших партнеров в шахтных установках или на подводных лодках. На сегодня такое поле создано, и оно замкнуто, но задача была поставлена верховным главнокомандующим создать двухдиапазонное поле – метровое и дециметровое», – указал гендиректор НИИДАР.

На данный момент имеются «участки метрового поля, есть – дециметрового», и для того, «чтобы осуществить полное перекрытие, мы создаем свою станцию в Мурманске, а РТИ имени Минца завершает создание станции в Воркуте».

По его словам, ВКС России могут обнаружить любую межконтинентальную ракету.

«Существующее ныне радиолокационное поле, это должны знать все наши партнеры, обнаружит любую межконтинентальную баллистическую ракету, и агрессора настигнет ответный удар», – подчеркнул гендиректор НИИДАР.

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