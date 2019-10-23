Страны Ближнего Востока захотели российские системы ПВО после атаки дронов

Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты интересуются российскими системами противовоздушной обороны (ПВО), особенно «Панцирями», заявил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

Он отметил, что вопрос стал актуален после атаки дронов на нефтяные объекты Саудовской Аравии, передает «Интерфакс».

«Страны залива всегда проявляли интерес к нашим системам ПВО, особенно «Панцирям». А в силу произошедшего инцидента, конечно, интерес к нашим системам повышенный со стороны стран залива – и Саудовской Аравии, и Эмиратов», – сказал Шугаев.

Ранее наследный принц и глава минобороны Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд объяснил, почему ПВО королевства не смогла отразить атаки дронов на нефтяные объекты. Он указал, что американские ракетные системы Patriot и Hawk не предназначены для уничтожения беспилотников.

Экс-директор Израильской организации по противоракетной обороне Узи Рубин отмечал, что Эр-Рияду подошел бы российский зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь С-1».