В Израиле объяснили провал Patriot в Саудовской Аравии

Экс-директор Израильской организации по противоракетной обороне Узи Рубин объяснил провал американского комплекса Patriot в Саудовской Аравии.

По мнению Рубина, саудовская система ПВО не смогла обнаружить низколетящие ракеты и беспилотники, так как ее датчики отслеживали цели только над горизонтом, передает РИА «Новости» со ссылкой на Defense News.

Также Саудовская Аравия имеет большую территорию, что усложняет защиту воздушного пространства.

Инженер добавил, что Эр-Рияду подошел бы российский зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь С-1» – он бы позволил саудитам обнаруживать и сбивать даже низколетящие объекты.

Напомним, до этого сообщалось, что США разместят в Саудовской Аравии дополнительную батарею зенитных ракетных комплексов Patriot после атаки на нефтяные объекты компании Saudi Aramco.

Кроме того, президент Турции Тайип Эрдоган заявлял лидеру США Дональду Трампу о готовности купить американские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot вместе с российскими зенитными ракетными системами (ЗРС) С-400.

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