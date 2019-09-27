Эрдоган поставил США условие покупки ЗРК Patriot

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил лидеру США Дональду Трампу о готовности купить американские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot вместе с российскими зенитными ракетными системами (ЗРС) С-400, сообщает Reuters.

«Я сказал Трампу, мы можем купить у вас Patriot параллельно с покупкой С-400», – приводит ТАСС слова Эрдогана.

«Мы не можем сказать, что вопрос [участия Турции в программе создания американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения] F-35 полностью решен, но я сделал им [США] предложение», – отметил Эрдоган.

По словам турецкого лидера, Трамп в ответ предложил Турции и США вместе проработать этот вопрос.

Напомним, в Анкаре неоднократно подчеркивали, что Турция – независимая страна.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о попытках США купить суверенитет Турции.

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