Су-27 встретил американский бомбардировщик у границ России

Российский истребитель Су-27 встретил над Черным морем приблизившийся к границе России американский бомбардировщик B-52H и взял его на сопровождение, сообщили в Минобороны России.

Инцидент произошел еще в минувшую субботу, но Минобороны сообщило о нем только сейчас, передает РИА «Новости».

Как отметили в военном ведомстве, «сначала стратегический бомбардировщик B-52H ВВС США «при подлете к акватории Черного моря сопровождался российскими средствами контроля воздушного пространства». Приблизившись к госгранице России, бомбардировщик был встречен российским истребителем Су-27 и «сопровождался им на всем участке своего пролета вдоль границы территориальных вод России на расстоянии около 70 километров от нее».

После выполнения задачи Су-27 вернулся на аэродром базирования в Крыму.

Ранее сообщалось, что стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress американских ВВС сымитировал бомбардировку Крыма в ходе тренировочного полета над Черным морем в рамках «интеграции и подготовки к взаимодействию с европейскими союзниками и партнерами».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД