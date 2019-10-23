Американский B-52 сымитировал бомбардировку Крыма

Стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress американских ВВС сымитировал бомбардировку Крыма в ходе тренировочного полета над Черным морем в рамках «интеграции и подготовки к взаимодействию с европейскими союзниками и партнерами», сообщает командование вооруженными силами США в Европе.

По данным мониторингового ресурса PlaneRadar, полет проходил 19 октября и, как говорится в сообщении командования, продолжался 12 часов, в ходе него была проведена совместная тренировка с военными Румынии, Украины и Грузии. При этом один из B-52H приблизился к Крыму и сымитировал бомбардировку, передает РИА «Новости».

Boeing B-52H Stratofortress производился в период с 1952 по 1962 год и создавался как стратегический бомбардировщик, способный доставить две термоядерные бомбы большой мощности до любой точки СССР. На сегодняшний день он остается основным самолетом дальней бомбардировочной авиации американских ВВС.

Это не первый случай появления данных бомбардировщиков у российских границ. В марте один из американских B-52H несколько раз имитировал бомбардировку базы Балтийского флота, пара других бомбардировщиков облетела Калининградскую область. Из-за полетов B-52H российские военные несколько раз поднимали в воздух истребители.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем американцы отправляют бомбардировщики к нашим границам.

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