Мировые цены на нефть выросли на признаках сохранения высокого спроса

Tекст: Мария Иванова

Цена сентябрьских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8.38 росла на 0,34%, до 68,75 доллара за баррель, а сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,43%, до 65,53 доллара, передает РИА «Новости».

Накануне управление энергетической информации минэнерго США опубликовало данные об объемах запасов нефти в стране. За неделю, завершившуюся 18 июля, коммерческие запасы нефти в США (кроме стратрезерва) сократились на 3,2 млн баррелей (0,8%), – до 419 млн баррелей, это больше, чем ожидали аналитики.

Запасы дистиллятов при этом увеличились на 2,9 млн баррелей (на 2,7%) – до 109,9 млн баррелей, хотя прогнозировалось снижение на 1,1 млн баррелей. При этом показатель все еще находится около самого низкого сезонного уровня с 1996 года, отмечают эксперты ANZ.

«Это свидетельствует о том, что спрос летом в Северном полушарии был относительно высоким», – цитирует Reutser аналитиков ANZ.