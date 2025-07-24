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Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто
С вечера среды движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщается в Telegram-канале «Крымский мост: Оперативная информация».
«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», – сказано в посте от 22.53 среды.
Напомним, 21 июля на подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани скопилось около тысячи автомобилей, а время ожидания составляет примерно три часа.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, до этого почти 900 автомобилей скопились на автоподходе к Крымскому мосту со стороны Кубани, а время ожидания превысило три часа.