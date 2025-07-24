В канцелярии президента Польши не увидели у Киева желания улучшать отношения

Tекст: Дарья Григоренко

«Мы создали прекрасные условия для того, чтобы строить хорошие польско-украинские отношения. К сожалению, у другой стороны не хватает желания, ответов на важные для поляков вопросы в этих отношениях», – подчеркнул Шефернакер в эфире Radio Zet, передает ТАСС.

Он отметил, что Украина не отблагодарила Польшу за оказанную помощь так, чтобы урегулировать важные для польской стороны вопросы. Сам Кароль Навроцкий также неоднократно обвинял власти Украины и лично Владимира Зеленского в отсутствии благодарности по отношению к Польше.

По словам Навроцкого, Украина не может претендовать на членство в НАТО и Евросоюзе до тех пор, пока в стране сохраняется бандеровская идеология и не решена проблема перезахоронения поляков, погибших во время Волынской резни.

Ранее польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что Польша сейчас живет не в послевоенные, а в «предвоенные времена». Польша отказалась отправлять свои войска на Украину при правительстве Дональда Туска.