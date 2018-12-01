Зачем американцы отправляют бомбардировщики B-52H к нашим границам

«Видим, знаем, ведем», – так отреагировали российские летчики на появление американского стратегического бомбардировщика B-52H, который имитировал атаку на базы Балтфлота. Повода расслабляться нет – на Балтике одновременно «работали» два таких самолета, которые, напомним, могут нести ядерное оружие. Какова цель визитов американцев?
Тяжелый стратегический бомбардировщик ВВС США B-52H уже около недели проверяет бдительность российских ПВО в районе Калининградской и Ленинградской областей.
Утром в среду Boeing B-52H Stratofortress с бортовым номером 60-0024 вылетел с авиабазы Фэрфорд в Великобритании. Два часа спустя он, летя на высоте около восьми тысяч метров, отработал условную атаку на базу Балтийского флота. Ранее, в понедельник, Stratofortress (возможно, тот же) заметили у границ Ленинградской области. Тогда самолет сымитировал бомбардировку другой базы Балфлота, приблизившись к Петербургу на расстояние 191 километр.
«И на прошлой неделе в четверг была «акция» натовцев на Балтике, на расстоянии 150 км от государственной границы. Мы решили немного «оттолкнуть» американцев, и они ушли в сторону датских проливов», – напомнил в комментарии газете ВЗГЛЯД заслуженный военный летчик России, генерал-майор Владимир Попов.
Предполагается, что США и их партнеры по НАТО отрабатывают вариант имитации нанесения массированного ракетно-бомбового удара по Калининградской области. В пользу этого говорят сообщения о том, что в маневрах задействован не один «Стратофортресс». Как утверждал телеграм-канал «Оперативная линия», в непосредственной близости от Калининградской области в среду работали два бомбардировщика В-52Н: первый – со стороны Польши, второй – со стороны Прибалтики. А в Баренцевом море тогда работал самолет-разведчик RC-135 – видимо, для подготовки почвы для визита В-52Н на Русский Север, предположительно в четверг.
Упоминание базы королевских ВВС Великобритании Фэрфорд также вполне логично. Владимир Попов напомнил: именно на эту базу на прошлой неделе американцы перебазировали с европейского континента шесть стратегических бомбардировщиков B-52H (которые, напомним, могут нести ядерное оружие).
Добавим, что у этой базы печальная слава. Американцы размещали здесь B-52 в канун «Бури в пустыне» 1991 года, бомбардировок Югославии в 1999-м, накануне вторжения в Ирак в 2003-м – и сейчас. «Не исключено, что сейчас американцы проводят какие-то оперативно-тактические учения, задействовав именно стратегическую ракетоносную бомбардировочную авиацию дальнего действия», – полагает Попов.
«Это нормальная отработка боевой подготовки ВВС НАТО удара по России.
Ведь мы находимся в состоянии холодной войны с США», – сказал по этому поводу газете ВЗГЛЯД вице-президент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков.
В случае с нынешним визитом тяжелого бомбардировщика к нашим границам, «условно отработавшего» по целям в Калининградской области, вопросы возникают не столько по поводу целей американцев. Речь о том, адекватно ли и вовремя ли отреагировали наши средства ПВО и авиация.
Когда появились первые новости об «отработке по условной цели», это стало поводом для бурного обсуждения в профильных телеграм-каналах. «Командование USAF (ВВС США) в очередной раз дарит удачную возможность всем войскам Калининградского особого района отработать по своим реальным и главным целям всем, чем только можно, для чего все эти войска там и находятся, начиная от вопросов разведки и заканчивая вопросами условного огневого поражения и организации мероприятий всестороннего обеспечения», – писали авторы канала «Оперативная линия».
Они же по горячим следам поспешили сделать вывод о том, что «предыдущие три попытки отличиться» для калининградских военных «прошли жиденько». Позже, впрочем, появились сообщения, опровергающие то, что силы ПВО «прозевали» появление американца.
В Сети появился снимок «Стратофортресса», который предположительно сделал пилот российского истребителя, сопровождавшего американский тяжелый бомбардировщик. «Видим, знаем, ведем», – написал автор публикации в телеграм-канале Fighterbomber (аккаунт ведется от имени военного летчика). Таким образом, складывается впечатление, что наша истребительная авиация успешно «вела» американца.
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Заслуженный военный летчик России Владимир Попов считает такую версию правдоподобной. «Могу предположить, что мы проверяли степень наглости американцев», – отметил он. По его оценке, положение вокруг наших границ со странами НАТО в Калининградской области слишком накаленное, чтобы позволять себе «прозевать» что-либо. «И пограничные силы, и авиация контролируют ситуацию у границ, ПВО тем более за этим смотрит, морская компонента задействована», – отмечает Попов. Что же касается, казалось бы, опасного приближения американца к нашим рубежам на Балтике, то, по мнению эксперта, «нет целесообразности начинать сопровождать на удалении в 300 и более километров», – добавляет он.
«По сути, угроза государственной границе возникает при приближении к 12-мильной зоне от береговой черты (а это 22,2 км), то есть достаточно близко. Но при приближении на 50-70 км мы выпускаем свой самолет, он идет рядом и показывает, что дальнейшее приближение нецелесообразно. После этого натовские (немецкие, британские) или шведские разведчики, которые в последнее время часто здесь появляются, отворачивают», – пояснил Попов.
По оценке экспертов, тактика наших летчиков в подобных ситуациях осталась неизменной с советских времен – и нельзя сказать, что сейчас ВКС действует «хуже», чем ВВС СССР. Алгоритм один и тот же, поясняет Попов: «Поднимаются перехватчики с целью идентифицировать воздушное судно. Если нет конкретной заявки на этот полет или уведомления, реагируем – поднимаем пару самолетов, подходим достаточно близко с целью идентифицировать и показать – мы их визуально наблюдаем. Если «визитеры» продолжают идти в сторону государственной границы, то в обязательном порядке оттесняем их».
«Если бы такая имитация атаки произошла в советское время, то и тогда тоже наш самолет сопровождал бы американский бомбардировщик и наблюдал за его действиями, – добавляет Константин Сивков. – В целом ничего бы особенного не было. Он имитировал атаку? Да. Но это значит, что американский бомбардировщик просто лег на боевой курс и сманеврировал. Он не стрелял, не выпускал ракет – просто полежал на боевом курсе, развернулся и улетел», – заметил Сивков. Он добавил:
«Вот если бы B-52 действительно пустил ракету в направлении базы нашего ВМФ, то тогда он был бы сразу сбит».
Но, соглашаются эксперты, называть нынешние «заходы» натовских самолетов к нашим границам нельзя назвать штатной ситуацией. Попов пояснил, что до 2014 года подобных инцидентов практически не было, особенно на Балтике. Существовал координационный центр «Россия –НАТО» в Брюсселе, в котором присутствовали представители ПВО, сухопутных войск и ВВС России. «Натовцы нас оповещали: мы будем проводить учебно-тренировочные полеты (они, конечно, не говорили, что это полеты с разведывательной целью), на удалении, например, 70-80 км от ваших границ. Мы отвечали: «Да, пожалуйста». И знали, что тогда-то их самолет пройдет там-то и отвернет, например, в сторону шведского Готланда», – рассказывает заслуженный военный летчик России. После событий 2014-го этот канал коммуникации перестал существовать, поэтому каждый такой визит становится неприятным сюрпризом для нас и опасной провокацией со стороны альянса.
«На их провокации мы реагируем. Иногда подпускаем и бьем под дых. В следующий раз может и так получиться – они приблизятся и перейдут через черту, и тут мы их остановим по всем правилам применения оружия. Пусть они тогда объясняют, что они «не хотели», – заметил генерал-майор Попов.