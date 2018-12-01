Зачем американцы отправляют бомбардировщики B-52H к нашим границам

Взгляд
20 марта, среда  |  Последнее обновление — 21:02  |  vz.ru
Разделы

Путешественники без багажа смогут существенно сэкономить

Крупнейшая российская авиакомпания решила снизить цены на билетыФото: Сергей Пивоваров/РИА «Новости»
Крупнейшая российская авиакомпания «Аэрофлот», которой грех жаловаться на финансовые показатели и число пассажиров, решила существенно снизить цены на авиабилеты. Для этого премиальный перевозчик решил перенять инструменты лоукостеров. Что же подвигло «Аэрофлот» решиться на введение безбагажного тарифа и чем он выгоден пассажирам? Подробности...
Перейти а раздел…

Каковы шансы на то, что Сербия отвернется от России

Коалиционный договор оппозиции – это настоящая декларация о захвате властиФото: Marko Djurica/Reuters
Протестующие в Белграде требуют отставки президента Вучича и останавливаться не собираются. Представители оппозиции находятся в контакте с посольством США, где за взаимодействие с ней отвечает специальный человек. ЕС и США хотят, чтобы Сербия пересмотрела отношения с Россией. Могут ли они рассчитывать на успех? Подробности...
Перейти а раздел…

Нобелевский лауреат из Японии научит Сибирь ускорять интернет

Изобретения профессора Хироси Амано используются в экранах смартфоновФото: Shi Tiansheng/Xinhua/ZUMA/Global Look Press
«Мы объединимся друг с другом и будем взаимодействовать. Ведь японская и российская наука сталкиваются с похожими проблемами», – сказал газете ВЗГЛЯД лауреат Нобелевской премии по физике за 2014 год Хироси Амано, который принял решение начать сотрудничество с Новосибирским государственным университетом. Подробности...
Перейти а раздел…

США проигрывают Китаю битву за Европу

Ангеле Меркель не понравилось, что ей диктуют из-за океана, какой интернет-сетью пользоватьсяФото: JULIAN STRATENSCHULTE/EPA/ТАСС
Канцлер Германии Ангела Меркель вновь открыто выступила против президента США Дональда Трампа, на этот раз в споре вокруг Huawei. Она пообещала продолжить бизнес с этой китайской корпорацией вопреки запрету США. Китайцы предлагают быстро, качественно и недорого покрыть Германию сетями 5G, благодаря которым в стране смогут появиться уже не только «умные дома», но и целые «умные города».  Подробности...
Перейти а раздел…

В крушении эфиопского «Боинга» заподозрили искусственный интеллект

На борту погибшего в Эфиопии самолета, к несчастью, оказались и россияне – молодые путешественникиФото: Tiksa Negeri/Reuters
Упавший под Аддис-Абебой эфиопский «Боинг» оказался, так сказать, родным братом лайнера, погибшего в ноябре у берегов Индонезии. Это та же самая, совсем новая модель – Boeing 737 Max. Как и тот самолет, этот упал вскоре после взлета. Бывалые летчики задаются вопросом, не кроется ли причина в том, что на борту было «слишком много автоматики», ведь машиной, по сути, управлял робот? Подробности...
Перейти а раздел…

В «загибах» феминизма виноваты мужчины

Сергей Лукьяненко, писатель
Помните, было недавно даже у нас – требование к мужчинам не сидеть раздвинув ноги. Это же классическое требование к благопристойным девицам – дабы не провоцировать ни мужчин, ни себя, вообще забыть, что между ногами что-то имеется! Подробности...

На Казахстан будут давить с удвоенной силой

Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Несмотря на общий позитивный фон в отношениях России и Казахстана, постепенно накапливается критическая масса недоговоренностей и двусмысленностей, которые в определенный момент могут начать связывать политикам руки. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Назарбаев прощается, но никуда не уходит

Андрей Манчук, политолог
Бывший президент сохраняет полный контроль над Советом безопасности, который превратился во влиятельную структуру, координирующую деятельность силовиков. Это дублирующее, а вернее, основное настоящее правительство Казахстана. Подробности...
    Перейти а раздел…

    Как «вежливые люди» помогли жителям Крыма

    Какие территории хотят отнять у России

    Обсуждение: 14 комментариев

    Как пранкеры помогают российской разведке и дурачат политиков Запада

    Обсуждение: 7 комментариев
      Перейти а раздел…

      «Это был взрыв эмоций!» В Сочи чествовали победителей конкурса «Лидеры России»

      «Вы одержали главную победу: над своей слабостью, над своим страхом!» – напутствовал победителей состязания управленцев «Лидеры России» наставник конкурса, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко (на фото Кириенко поздравляет с победой москвичку Александру Добрынину)
      Подробности...

      В мечетях Новой Зеландии расстреляли десятки людей

      Новая Зеландия пережила один из самых страшных терактов в своей истории. В пятницу несколько человек совершили вооруженное нападение на мечети городка Кристчерч. Убиты полсотни верующих, десятки получили ранения. Главный подозреваемый Брентон Таррант транслировал бойню в Сети
      Подробности...

      Отчеканены пять рублей с Крымским мостом

      Банк России выпустил в обращение памятную монету номиналом 5 рублей, посвященную пятой годовщине референдума о государственном статусе Крыма и Севастополя и воссоединения Крыма с Россией
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        WoodMood. Хотим заменить столы в Кремле на наши

          Перейти а раздел…
          Зарплата в 250 тысяч рублей в месяц достойна командира подводной лодки?
          • Да

          • Нет

          Хотели бы вы переехать в Крым?
          • Да

          • Нет

          • Я живу в Крыму

          Соблюдаете ли вы религиозные посты?
          • Да

          • Нет

            Перейти а раздел…
            НОВОСТЬ ЧАСА:МИД пообещал ответить Австралии на санкции за Керченский инцидент
            Порошенко одобрил новые персональные санкции против РоссииВСУ подняли в небо над Азовским морем штурмовики и истребителиВ «Роснефти» прокомментировали новые санкции Украины против СечинаПостояльцы отелей в Южной Корее оказались невольными «актерами» порнофильмов
            МИД обвинил Польшу в фальсификации истории Второй мировойЦентральные улицы городов Казахстана решили назвать в честь НазарбаеваКлимкин задумался о компенсации за «многовековую оккупацию» Украины РоссиейУченые предупредили любителей чая о риске рака пищевода
            Президент Грузии отказалась разговаривать на русском языкеКрымского делегата в ООН обязали называть Крым оккупированной территориейКараджичу продлили срок заключения до пожизненногоВ Москве педофил десять лет прятал ребенка в коммуналке

            мэр в отставке


            Лужков рассказал о гигантской сумме, выплаченной Россией Украине «по пьяни ельцинской»

            армия и вооружения


            В России построили крупномасштабную модель нового транспортника Ил-276

            «не будьте дикарями»


            Якутская модель пристыдила местных мужчин за реакцию на изнасилование

            Видео

            расследование катастрофы


            Новые подробности меняют картину гибели Ту-154 под Сочи

            возрождение дивизий


            Как и зачем меняется структура российской армии

            «подтолкнуть Вучича»


            Каковы шансы на то, что Сербия отвернется от России

            спор вокруг Huawei


            США проигрывают Китаю битву за Европу

            общественное мнение


            Гайдару суждено быть проклятым и забытым

            Свобода слова


            Андрей Бабицкий: Я убил себя во время Крымской весны

            Право на аборт


            Анна Долгарева: В чем причина материнского безумия

            Крокодиловы слёзы


            Игорь Мальцев: Скорбь по погибшим в Новой Зеландии превратили в дешевый трюк

            на ваш взгляд


            Зарплата в 250 тысяч рублей в месяц достойна командира подводной лодки?

            Зачем американцы отправляют бомбардировщики B-52H к нашим границам

            В прошлый раз B-52Н отправляли на базу Фэрфорд в канун вторжения в Ирак   20 марта 2019, 20:20
            Фото: U.S. Air Force/Zuma/Global Look Press
            Текст: Михаил Мошкин,
            Алексей Нечаев

            Версия для печати  •
            В закладки  •
            Постоянная ссылка  •
              •
            Сообщить об ошибке  •

            «Видим, знаем, ведем», – так отреагировали российские летчики на появление американского стратегического бомбардировщика B-52H, который имитировал атаку на базы Балтфлота. Повода расслабляться нет – на Балтике одновременно «работали» два таких самолета, которые, напомним, могут нести ядерное оружие. Какова цель визитов американцев?

            Тяжелый стратегический бомбардировщик ВВС США B-52H уже около недели проверяет бдительность российских ПВО в районе Калининградской и Ленинградской областей.

            Утром в среду Boeing B-52H Stratofortress с бортовым номером 60-0024 вылетел с авиабазы Фэрфорд в Великобритании. Два часа спустя он, летя на высоте около восьми тысяч метров, отработал условную атаку на базу Балтийского флота. Ранее, в понедельник, Stratofortress (возможно, тот же) заметили у границ Ленинградской области. Тогда самолет сымитировал бомбардировку другой базы Балфлота, приблизившись к Петербургу на расстояние 191 километр.

            «И на прошлой неделе в четверг была «акция» натовцев на Балтике, на расстоянии 150 км от государственной границы. Мы решили немного «оттолкнуть» американцев, и они ушли в сторону датских проливов», – напомнил в комментарии газете ВЗГЛЯД заслуженный военный летчик России, генерал-майор Владимир Попов.

            Предполагается, что США и их партнеры по НАТО отрабатывают вариант имитации нанесения массированного ракетно-бомбового удара по Калининградской области. В пользу этого говорят сообщения о том, что в маневрах задействован не один «Стратофортресс». Как утверждал телеграм-канал «Оперативная линия», в непосредственной близости от Калининградской области в среду работали два бомбардировщика В-52Н: первый – со стороны Польши, второй – со стороны Прибалтики. А в Баренцевом море тогда работал самолет-разведчик RC-135 – видимо, для подготовки почвы для визита В-52Н на Русский Север, предположительно в четверг.

            Упоминание базы королевских ВВС Великобритании Фэрфорд также вполне логично. Владимир Попов напомнил: именно на эту базу на прошлой неделе американцы перебазировали с европейского континента шесть стратегических бомбардировщиков B-52H (которые, напомним, могут нести ядерное оружие).

            Добавим, что у этой базы печальная слава. Американцы размещали здесь B-52 в канун «Бури в пустыне» 1991 года, бомбардировок Югославии в 1999-м, накануне вторжения в Ирак в 2003-м – и сейчас. «Не исключено, что сейчас американцы проводят какие-то оперативно-тактические учения, задействовав именно стратегическую ракетоносную  бомбардировочную авиацию дальнего действия», – полагает Попов.

            «Это нормальная отработка боевой подготовки ВВС НАТО удара по России.

            Ведь мы находимся в состоянии холодной войны с США», – сказал по этому поводу газете ВЗГЛЯД вице-президент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков.

            В случае с нынешним визитом тяжелого бомбардировщика к нашим границам, «условно отработавшего» по целям в Калининградской области, вопросы возникают не столько по поводу целей американцев. Речь о том, адекватно ли и вовремя ли отреагировали наши средства ПВО и авиация.

            Когда появились первые новости об «отработке по условной цели», это стало поводом для бурного обсуждения в профильных телеграм-каналах. «Командование USAF (ВВС США) в очередной раз дарит удачную возможность всем войскам Калининградского особого района отработать по своим реальным и главным целям всем, чем только можно, для чего все эти войска там и находятся, начиная от вопросов разведки и заканчивая вопросами условного огневого поражения и организации мероприятий всестороннего обеспечения», – писали авторы канала «Оперативная линия».

            Они же по горячим следам поспешили сделать вывод о том, что «предыдущие три попытки отличиться» для калининградских военных «прошли жиденько». Позже, впрочем, появились сообщения, опровергающие то, что силы ПВО «прозевали» появление американца.

            В Сети появился снимок «Стратофортресса», который предположительно сделал пилот российского истребителя, сопровождавшего американский тяжелый бомбардировщик. «Видим, знаем, ведем», – написал автор публикации в телеграм-канале Fighterbomber (аккаунт ведется от имени военного летчика). Таким образом, складывается впечатление, что наша истребительная авиация успешно «вела» американца.

              Заслуженный военный летчик России Владимир Попов считает такую версию правдоподобной. «Могу предположить, что мы проверяли степень наглости американцев», – отметил он. По его оценке, положение вокруг наших границ со странами НАТО в Калининградской области слишком накаленное, чтобы позволять себе «прозевать» что-либо.  «И пограничные силы, и авиация контролируют ситуацию у границ, ПВО тем более за этим смотрит, морская компонента задействована», – отмечает Попов. Что же касается, казалось бы, опасного приближения американца к нашим рубежам на Балтике, то, по мнению эксперта, «нет целесообразности начинать сопровождать на удалении в 300 и более километров», – добавляет он.

            «По сути, угроза государственной границе возникает при приближении к 12-мильной зоне от береговой черты (а это 22,2 км), то есть достаточно близко. Но при приближении на 50-70 км мы выпускаем свой самолет, он идет рядом и показывает, что дальнейшее приближение нецелесообразно. После этого натовские (немецкие, британские) или шведские разведчики, которые в последнее время часто здесь появляются, отворачивают», – пояснил Попов.

            По оценке экспертов, тактика наших летчиков в подобных ситуациях осталась неизменной с советских времен – и нельзя сказать, что сейчас ВКС действует «хуже», чем ВВС СССР. Алгоритм один и тот же, поясняет Попов: «Поднимаются перехватчики с целью идентифицировать воздушное судно.  Если нет конкретной заявки на этот полет или уведомления, реагируем – поднимаем пару самолетов, подходим достаточно близко с целью идентифицировать и показать – мы их визуально наблюдаем. Если «визитеры» продолжают идти в сторону государственной границы, то в обязательном порядке оттесняем их».

            «Если бы такая имитация атаки произошла в советское время, то и тогда тоже наш самолет сопровождал бы американский бомбардировщик и наблюдал за его действиями, – добавляет Константин Сивков. – В целом ничего бы особенного не было. Он имитировал атаку? Да. Но это значит, что американский бомбардировщик просто лег на боевой курс и сманеврировал. Он не стрелял, не выпускал ракет – просто полежал на боевом курсе, развернулся и улетел», – заметил  Сивков. Он добавил:

            «Вот если бы B-52 действительно пустил ракету в направлении базы нашего ВМФ, то тогда он был бы сразу сбит».

            Но, соглашаются эксперты, называть нынешние «заходы» натовских самолетов к нашим границам нельзя назвать штатной ситуацией. Попов пояснил, что до 2014 года подобных инцидентов практически не было, особенно на Балтике. Существовал координационный центр «Россия –НАТО» в Брюсселе, в котором присутствовали представители ПВО, сухопутных войск и ВВС России. «Натовцы нас оповещали: мы будем проводить учебно-тренировочные полеты (они, конечно, не говорили, что это полеты с разведывательной целью), на удалении, например, 70-80 км от ваших границ. Мы отвечали: «Да, пожалуйста». И знали, что тогда-то их самолет пройдет там-то и отвернет, например, в сторону шведского Готланда», – рассказывает заслуженный военный летчик России. После событий 2014-го этот канал коммуникации перестал существовать, поэтому каждый такой визит становится неприятным сюрпризом для нас и опасной провокацией со стороны альянса.

            «На их провокации мы реагируем. Иногда подпускаем и бьем под дых. В следующий раз может и так получиться – они приблизятся и перейдут через черту, и тут мы их остановим по всем правилам применения оружия. Пусть они тогда объясняют, что они «не хотели», – заметил генерал-майор Попов.


            Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

            Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

             
             
            © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
            E-mail: information@vz.ru
            .masterhost
            		В начало страницы  •
            Поставить закладку  •
            На главную страницу  •
            ..............