Зачем американцы отправляют бомбардировщики B-52H к нашим границам

«Видим, знаем, ведем», – так отреагировали российские летчики на появление американского стратегического бомбардировщика B-52H, который имитировал атаку на базы Балтфлота. Повода расслабляться нет – на Балтике одновременно «работали» два таких самолета, которые, напомним, могут нести ядерное оружие. Какова цель визитов американцев?

Тяжелый стратегический бомбардировщик ВВС США B-52H уже около недели проверяет бдительность российских ПВО в районе Калининградской и Ленинградской областей.

Утром в среду Boeing B-52H Stratofortress с бортовым номером 60-0024 вылетел с авиабазы Фэрфорд в Великобритании. Два часа спустя он, летя на высоте около восьми тысяч метров, отработал условную атаку на базу Балтийского флота. Ранее, в понедельник, Stratofortress (возможно, тот же) заметили у границ Ленинградской области. Тогда самолет сымитировал бомбардировку другой базы Балфлота, приблизившись к Петербургу на расстояние 191 километр.

«И на прошлой неделе в четверг была «акция» натовцев на Балтике, на расстоянии 150 км от государственной границы. Мы решили немного «оттолкнуть» американцев, и они ушли в сторону датских проливов», – напомнил в комментарии газете ВЗГЛЯД заслуженный военный летчик России, генерал-майор Владимир Попов.

Предполагается, что США и их партнеры по НАТО отрабатывают вариант имитации нанесения массированного ракетно-бомбового удара по Калининградской области. В пользу этого говорят сообщения о том, что в маневрах задействован не один «Стратофортресс». Как утверждал телеграм-канал «Оперативная линия», в непосредственной близости от Калининградской области в среду работали два бомбардировщика В-52Н: первый – со стороны Польши, второй – со стороны Прибалтики. А в Баренцевом море тогда работал самолет-разведчик RC-135 – видимо, для подготовки почвы для визита В-52Н на Русский Север, предположительно в четверг.

Упоминание базы королевских ВВС Великобритании Фэрфорд также вполне логично. Владимир Попов напомнил: именно на эту базу на прошлой неделе американцы перебазировали с европейского континента шесть стратегических бомбардировщиков B-52H (которые, напомним, могут нести ядерное оружие).

Добавим, что у этой базы печальная слава. Американцы размещали здесь B-52 в канун «Бури в пустыне» 1991 года, бомбардировок Югославии в 1999-м, накануне вторжения в Ирак в 2003-м – и сейчас. «Не исключено, что сейчас американцы проводят какие-то оперативно-тактические учения, задействовав именно стратегическую ракетоносную бомбардировочную авиацию дальнего действия», – полагает Попов.

«Это нормальная отработка боевой подготовки ВВС НАТО удара по России.

Ведь мы находимся в состоянии холодной войны с США», – сказал по этому поводу газете ВЗГЛЯД вице-президент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков.

В случае с нынешним визитом тяжелого бомбардировщика к нашим границам, «условно отработавшего» по целям в Калининградской области, вопросы возникают не столько по поводу целей американцев. Речь о том, адекватно ли и вовремя ли отреагировали наши средства ПВО и авиация.

Когда появились первые новости об «отработке по условной цели», это стало поводом для бурного обсуждения в профильных телеграм-каналах. «Командование USAF (ВВС США) в очередной раз дарит удачную возможность всем войскам Калининградского особого района отработать по своим реальным и главным целям всем, чем только можно, для чего все эти войска там и находятся, начиная от вопросов разведки и заканчивая вопросами условного огневого поражения и организации мероприятий всестороннего обеспечения», – писали авторы канала «Оперативная линия».

Они же по горячим следам поспешили сделать вывод о том, что «предыдущие три попытки отличиться» для калининградских военных «прошли жиденько». Позже, впрочем, появились сообщения, опровергающие то, что силы ПВО «прозевали» появление американца.

В Сети появился снимок «Стратофортресса», который предположительно сделал пилот российского истребителя, сопровождавшего американский тяжелый бомбардировщик. «Видим, знаем, ведем», – написал автор публикации в телеграм-канале Fighterbomber (аккаунт ведется от имени военного летчика). Таким образом, складывается впечатление, что наша истребительная авиация успешно «вела» американца.

Заслуженный военный летчик России Владимир Попов считает такую версию правдоподобной. «Могу предположить, что мы проверяли степень наглости американцев», – отметил он. По его оценке, положение вокруг наших границ со странами НАТО в Калининградской области слишком накаленное, чтобы позволять себе «прозевать» что-либо. «И пограничные силы, и авиация контролируют ситуацию у границ, ПВО тем более за этим смотрит, морская компонента задействована», – отмечает Попов. Что же касается, казалось бы, опасного приближения американца к нашим рубежам на Балтике, то, по мнению эксперта, «нет целесообразности начинать сопровождать на удалении в 300 и более километров», – добавляет он.

«По сути, угроза государственной границе возникает при приближении к 12-мильной зоне от береговой черты (а это 22,2 км), то есть достаточно близко. Но при приближении на 50-70 км мы выпускаем свой самолет, он идет рядом и показывает, что дальнейшее приближение нецелесообразно. После этого натовские (немецкие, британские) или шведские разведчики, которые в последнее время часто здесь появляются, отворачивают», – пояснил Попов.

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По оценке экспертов, тактика наших летчиков в подобных ситуациях осталась неизменной с советских времен – и нельзя сказать, что сейчас ВКС действует «хуже», чем ВВС СССР. Алгоритм один и тот же, поясняет Попов: «Поднимаются перехватчики с целью идентифицировать воздушное судно. Если нет конкретной заявки на этот полет или уведомления, реагируем – поднимаем пару самолетов, подходим достаточно близко с целью идентифицировать и показать – мы их визуально наблюдаем. Если «визитеры» продолжают идти в сторону государственной границы, то в обязательном порядке оттесняем их».

«Если бы такая имитация атаки произошла в советское время, то и тогда тоже наш самолет сопровождал бы американский бомбардировщик и наблюдал за его действиями, – добавляет Константин Сивков. – В целом ничего бы особенного не было. Он имитировал атаку? Да. Но это значит, что американский бомбардировщик просто лег на боевой курс и сманеврировал. Он не стрелял, не выпускал ракет – просто полежал на боевом курсе, развернулся и улетел», – заметил Сивков. Он добавил:

«Вот если бы B-52 действительно пустил ракету в направлении базы нашего ВМФ, то тогда он был бы сразу сбит».

Но, соглашаются эксперты, называть нынешние «заходы» натовских самолетов к нашим границам нельзя назвать штатной ситуацией. Попов пояснил, что до 2014 года подобных инцидентов практически не было, особенно на Балтике. Существовал координационный центр «Россия –НАТО» в Брюсселе, в котором присутствовали представители ПВО, сухопутных войск и ВВС России. «Натовцы нас оповещали: мы будем проводить учебно-тренировочные полеты (они, конечно, не говорили, что это полеты с разведывательной целью), на удалении, например, 70-80 км от ваших границ. Мы отвечали: «Да, пожалуйста». И знали, что тогда-то их самолет пройдет там-то и отвернет, например, в сторону шведского Готланда», – рассказывает заслуженный военный летчик России. После событий 2014-го этот канал коммуникации перестал существовать, поэтому каждый такой визит становится неприятным сюрпризом для нас и опасной провокацией со стороны альянса.

«На их провокации мы реагируем. Иногда подпускаем и бьем под дых. В следующий раз может и так получиться – они приблизятся и перейдут через черту, и тут мы их остановим по всем правилам применения оружия. Пусть они тогда объясняют, что они «не хотели», – заметил генерал-майор Попов.