Американский B-52 подпустили поближе для «проверки наглости»

«Уже при приближении на 50-70 км мы подпускаем свой самолет, он идет рядом и показывает «гостю», что дальнейшее приближение нецелесообразно», – сказал газете ВЗГЛЯД заслуженный военный летчик России Владимир Попов, комментируя маневры B-52H близ Калининграда. Эксперт пояснил, приближение на какое расстояние считается непосредственной угрозой.

Маневры Boeing B-52H Stratofortress (который, как сообщалось в среду, отработал условную атаку на базу Балтфлота) – не единственный воздушный инцидент подобного рода за последние дни, отмечает заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов. «На прошлой неделе в четверг была «акция» натовцев на Балтике, на расстоянии 150 км от государственной границы. Мы решили немного «оттолкнуть», и они ушли в сторону датских проливов», – отметил эксперт.

Напомним, что в среду Stratofortress вылетел с британской авиабазы Фэрфорд. «Американцы перебазировали шесть единиц с континента в Великобританию», – напоминает Попов. Эксперты предполагают, что американская авиация отрабатывает вариант имитации нанесения массированного ракетно-бомбового удара по Калининградской области. То есть речь идет о том, что задействован не один B-52H.

«Не исключено, что они проводят какие-то оперативно-тактические учения, задействовав именно стратегическую ракетоносную бомбардировочную авиацию дальнего действия», – полагает Попов.

Отдельный вопрос – стало ли неожиданностью появление Stratofortress вблизи наших границ. В телеграм-каналах появились утверждения о том, что силы нашего ПВО, развернутые в Калининградской области, «прозевали» провокацию американцев. Однако позже в Сети появился снимок B-52H, который предположительно сделал пилот российского истребителя, поднятого для сопровождения незваного «гостя».

Попов считает предположение о том, что «прозевали», мало обоснованным. «Фразы о том, что «мы проморгали», лукавы. Сегодня вокруг Калининградской области обстановка сильно накалена. Поэтому и пограничные силы, и авиация контролируют ситуацию у границ, ПВО тем более за этим смотрит, морская компонента задействована», – отмечает Попов. «Но нет целесообразности начинать сопровождать на удалении 300 км», – добавляет он.

Эксперт предполагает, что американца могли подпустить целенаправленно, чтобы «проверить наглость». «По сути, они могут угрожать государственной границе, когда приблизятся к 12-мильной зоне от береговой черты (а это 22,2 км), то есть достаточно близко. Уже при приближении на 50-70 км мы подпускаем свой самолет, он идет рядом и показывает, что дальнейшее приближение нецелесообразно, после чего натовские (немецкие, британские) или шведские разведчики отворачивают», – отмечает Попов.

«На их провокации мы реагируем. Иногда подпускаем и, так сказать, бьем под дых. В следующий раз может и так получиться – они приблизятся и перейдут через черту, и тут мы их остановим по всем правилам применения оружия. Пусть они тогда объясняют, что они «не хотели» и так далее», – заметил заслуженный военный летчик РФ.