США переместили в Британию способные нести ядерные заряды бомбардировщики

США перебросили в Великобританию бомбардировщики B-52H Stratofortress, которые могут нести ядерные заряды.

Три бомбардировщика были переброшены на передовую базу Фэрфорд, передает «Интерфакс» со ссылкой на данные западных авиадиспетчерских служб.

Отмечается, что в течение непродолжительного срока на базу также прилетят еще несколько таких же бортов, общее их число в итоге должно составить восемь единиц.

B-52H Stratofortress способны нести на борту ядерные крылатые ракеты и авиабомбы.

Также сообщается, что один из прибывших на британскую базу самолетов облетел границы России в районе Балтийского моря.

13 марта два стратегических бомбардировщика ВВС США B-52, дислоцированных на острове Гуам в Тихом океане, совершили полет вблизи спорных островов в Южно-Китайском море.

В сентябре 2018 года США перебросили в Европу стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress, в ВВС страны заявили, что самолеты прибыли для проведения учений.