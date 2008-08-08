США перебросили в Европу стратегические бомбардировщики B-52

Соединенные Штаты перебросили в Европу стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress, базировавшиеся на авиабазе Барксдейл в Луизиане, сообщила сотрудница пресс-службы ВВС США Рене Питтман.

Соединенные Штаты намерены задействовать переброшенные в Европу стратеги в военно-воздушных учениях НАТО Ample Strike – 2018 на территории Чехии, передает ТАСС.

Целью учений НАТО в Чехии объявлена отработка взаимодействия находящихся на земле авианаводчиков с экипажами самолетов и вертолетов.

В ВВС США уточнили, что ближайшие две недели бомбардировщики будут базироваться в Великобритании, на базе Королевских ВВС Фэрфорд.

При этом, по словам Питтман, B-52 во время отработки учебных задач не будут нести боевого снаряжения. «Если боеприпасы будут использоваться, то только по согласованию со страной, на территории которой проводятся учения», – добавила сотрудница пресс-службы американских ВВС.

Она не стала раскрывать маршруты полетов бомбардировщиков во время учений, однако отметила, что все полеты будут проходить «в международном воздушном пространстве и над территорией государств после согласования и одобрения всех задействованных стран».

Отметим, стратегические бомбардировщики B-52 являются штатными носителями ядерного оружия.

Напомним, в конце июня американские бомбардировщики-невидимки B-2 отрепетировали начало ядерной войны. А месяцем ранее Соединенные Штаты перебросили в Европу сверхзвуковые бомбардировщики В-1В с изменяемой стреловидностью крыла.