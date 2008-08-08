США перебросили в Европу стратегические бомбардировщики B-52

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6 сентября, четверг | Последнее обновление — 05:46 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Землетрясение в Японии повредило систему охлаждения бассейнов с ядерным топливом
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Новая политика Центробанка скажется на рубле и инфляции
Донские казаки предъявили претензии властям Украины
Зачем российской армии понадобился конвертоплан
Сделка с Путиным по Сирии открывает большие перспективы для Макрона
Погибшего десантника подвела редчайшая случайность
Коучинг с русским акцентом – беда или недоразумение?
Андрей Бабицкий, журналист
Многие из тех, кто побывал на проповеди на стадионе «Олимпийский», рассказывали, какое волшебное воздействие на них оказал бизнес-гуру Тони Робинсон. Но русский авось обязательно одолеет английский success. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев
Расизм в России неестественен
Инокиня Евгения (Сеньчукова), пресс-секретарь Якутской епархии, кандидат философских наук
Как-то я неосторожно заметила, что якуты внешне похожи на североамериканских индейцев. Это чистая правда. Реакция на мое сравнение со стороны одного якута была совершенно абсурдной. Подробности...
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Сделаем учебу тяжелой снова – 10 необходимых шагов
Олег Макаренко, бизнесмен, блогер, журналист
Вся эта американская толерантная ерунда с тригонометрией в комиксах может подготовить разве что креативного инспектора по обустройству многополых туалетов, но никак не нормального инженера или рабочего. Подробности...
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Лондон показал подозреваемых в покушении на Скрипалей
Британская прокуратура наконец «нашла» ответственных за отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Утверждается, что это некие Александр Петров и Руслан БошировПодробности...
Опубликованы фотографии элементов первой советской баллистической ракеты
Опубликован уникальный исторический фотоальбом о создании первой советской дальнобойной баллистической ракеты. Р-1 была создана в Советском Союзе по образцу ракеты A4 («Фау-2») немецкого конструктора Вернера фон БраунаПодробности...
Ушедшие из жизни вожди «Русской весны» Донбасса
Погибший в результате дерзкого теракта глава ДНР Александр Захарченко стал далеко не первым деятелем «Русской весны», ушедшим раньше времени из жизни. Газета ВЗГЛЯД вспоминает самых известных героев войны в Донбассе – как полевых командиров, так и политиковПодробности...
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