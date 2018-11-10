Стратегические бомбардировщики США совершили полет над Южно-Китайским морем

Два стратегических бомбардировщика ВВС США B-52, дислоцированных на острове Гуам в Тихом океане, совершили полет вблизи спорных островов в Южно-Китайском море, сообщила телекомпания CNN.

В Тихоокеанских ВВС, входящих в структуру Индо-Тихоокеанского командования Вооруженных сил США, уточнили, что B-52 вылетели с базы Андерсон на Гуаме и совершили полет вблизи Южно-Китайского моря, передает ТАСС.

«Воздушная техника США регулярно действует над Южно- Китайским морем, осуществляя поддержку союзников, партнеров, а также в целях обеспечения свободного и открытого [судоходства] в Индо-Тихоокеании», – заявили в Тихоокеанских ВВС.

Напомним, на прошлой неделе стратегический бомбардировщик США совершил полет над Южно-Китайским морем.

В ноябре прошлого года Пекин потребовал от США не подрывать суверенитет КНР в Южно-Китайском море. После этого вице-президент США Майкл Пенс заявил, что американские корабли и самолеты продолжат патрулирование в Южно-Китайском море, которое «не принадлежит ни одной стране».