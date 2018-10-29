США решили, кому принадлежит Южно-Китайское море

Вице-президент Соединенных Штатов Майкл Пенс после саммита АСЕАН в Сингапуре заявил, что корабли и самолеты США продолжат патрулирование в Южно-Китайском море (ЮКМ), которое «не принадлежит ни одной стране».

Президент Филиппин Родриго Дутерте после саммита АСЕАН в Сингапуре призвал Вашингтон и его союзников смириться с тем фактом, что Южно-Китайское море теперь в руках КНР, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Дутерте также призвал США отказаться от проведения военных маневров в ЮКМ, чтобы не вызывать раздражение в Пекине.

В ответ Пенс заявил: «ЮКМ не принадлежит ни одной стране, и заверяю, что Соединенные Штаты на основе международного права будут продолжать судоходство и пролеты самолетов в любых местах, представляющих национальные интересы».

Напомним, на прошлой неделе Пекин потребовал от США не подрывать суверенитет КНР в Южно-Китайском море.