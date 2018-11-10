Стратегический бомбардировщик США совершил полет над Южно-Китайским морем

Американский стратегический бомбардировщик B-52 совершил тренировочный полет вблизи спорных островов в Южно-Китайском море, сообщила телекомпания CNN.

В Тихоокеанских ВВС, входящих в структуру Индо-Тихоокеанского командования Вооруженных сил США, сообщили, что 4 марта 2019 года «два бомбардировщика B-52 Stratofortress вылетели с базы Андерсон на Гуаме и приняли участие в обычных тренировочных миссиях», передает ТАСС.

«Один бомбардировщик провел тренировку вблизи Южно-Китайского моря перед тем, как вернуться на Гуам. Второй провел тренировку вблизи Японии в координации с ВМС США и совместно с японскими коллегами перед тем, как также вернуться на Гуам», – добавили в Тихоокеанских ВВС.

В командовании не стали уточнять название островов, однако, по сведениям телекомпании, речь может идти об архипелаге Спратли, на который претендует Китай.

Напомним, в ноябре прошлого года Пекин потребовал от США не подрывать суверенитет КНР в Южно-Китайском море. Вскоре после этого вице-президент США Майкл Пенс заявил, что американские корабли и самолеты продолжат патрулирование в Южно-Китайском море (ЮКМ), которое «не принадлежит ни одной стране».