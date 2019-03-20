Эксперт: B-52 отрабатывал удар по России

«Вот если бы B-52 пустил ракету в направлении базы нашего ВМФ, то тогда он был бы сразу сбит», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков, комментируя маневры американского бомбардировщика в небе близ Калининграда.

«Если бы такая имитация атаки произошла в советское время, то и тогда тоже наш самолет сопровождал бы американский бомбардировщик и наблюдал за его действиями. В целом ничего бы особенного не было. Он имитировал атаку? Да. Но это значит, что американский бомбардировщик просто лег на боевой курс и сманеврировал. Если же он не стрелял, не выпускал ракет, а просто полежал на боевом курсе, развернулся и улетел, это еще ни о чем не говорит», – пояснил вице-президент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков.

«Один бомбардировщик массированный удар не наносит. Это нормальная отработка боевой подготовки ВВС НАТО удара по России. Ведь мы находимся в состоянии холодной войны с США», – подчеркнул эксперт.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в среду появились сообщения, что Boeing B-52H Stratofortress с бортовым номером 60-0024, вылетевший с авиабазы Фэрфорд в Великобритании, отработал условную атаку на базу Балтийского флота. За последние несколько дней B-52 несколько раз приближался к российским границам. Как известно, Boeing B-52H Stratofortress может нести в том числе ядерное оружие.

Вскоре в Сети появился снимок стратегического бомбардировщика ВВС США B-52H, приближавшегося к российским границам. Предположительно, фото сделал летчик российского истребителя.

Фото американского самолета опубликовал пользователь Instagram fighter_bomber (аккаунт в соцсетях ведется от имени военного летчика). «Видим, знаем, ведем», – написал автор публикации.

Снимок американского самолета был сделан сверху и сзади. Судя по всему, фото было снято летчиком российского истребителя, поднявшегося на перехват бомбардировщика.