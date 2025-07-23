Spiegel: Украина получит первую установку Patriot весной 2026 года

Эксперт оценила перспективы массовых протестов на Украине из-за закона против НАБУ

Политолог Шеслер: Украинцы не верят словам Зеленского о «российском следе» в НАБУ

Tекст: Анастасия Куликова

«На Украине о протестах в Киеве, Одессе, Львове и других городах отзываются как о буре в стакане. Предлогом к акциям стал разгром НАБУ и САП. Эти антикоррупционные службы на деле подконтрольны Западу и, в частности, Джорджу Соросу. В стране на фоне решения Владимира Зеленского ограничить полномочия структур активизировались организации, спонсируемые западными либералами. Они и вывели проплаченную молодежь на улицы», – отметила политолог Лариса Шеслер.

Собеседница напомнила, что представители «Большой семерки» и ЕС пытались оказать давление на Киев и повлиять на действия властей против НАБУ. Однако процесс от принятия законопроекта Радой до его утверждения Зеленским занял менее суток. События развивались стремительно, и митинги были организованы довольно быстро, поэтому офис Зеленского не успел предпринять меры против протестующих.

«На Украине продолжает действовать военное положение, которое подразумевает запрет на массовые собрания. Но это не остановило протестующих. Для их разгона офису Зеленского необходимо было привлечь силовиков, но, во-первых, власти оказались ограничены во времени, а во-вторых, скажем, Нацгвардия либо находится в зоне боевых действий, либо задействована в ТЦК. Поэтому моментально среагировать просто не получилось», – детализировала эксперт.

Кроме того, глава Киевской городской военной администрации – свояк руководителя НАБУ, указала Шеслер. «Возможно, поэтому власти украинской столицы дали отмашку не разгонять демонстрации. Это поспособствовало массовости протеста», – добавила она. По ее мнению, митинги вряд ли обретут системный характер. «В Киеве молодые люди может еще пару раз выйдут на улицы, но этим все ограничится», – допускает политолог.

Собеседница на этом фоне указала на заявление Зеленского, который в вечернем обращении попытался объяснить меры против антикоррупционных структур неким «российским влиянием». Этой риторике никто не верит, подчеркнула Шеслер, сославшись на сообщения в украинских пабликах и форумах. «Связь с Россией совершенно натянута, ведь сотрудники НАБУ проходили многократные проверки не просто внутри Украины, но и западными спецслужбами», – уточнила спикер.

По ее словам, в стране сложилась некая традиция клеймить оппонентов «российскими агентами». «Но времена, когда было достаточно приклеить ярлык, чтобы безнаказанно предпринимать меры в отношении нежелательных лиц и структур, проходят. При этом в офисе Зеленского продолжают действовать по старым лекалам», – отметила Шеслер, добавив: ожидать, что обвинения против антикоррупционных структур переупакуют в «другую обертку», не стоит.

Примечательно, что в «российский след» не верят не только украинцы, но и западные СМИ. В прессе рассуждают о возможных санкциях и ограничениях против Киева. «Это, скорее, попытка поставить Зеленского «в стойло», а не реальное намерение Запада. Пока ЕС демонстрирует нерешительность, ведь украинский актив им все еще нужен для противостояния с Россией», – отметила Шеслер.

Схожей точки зрения придерживается Алексей Чеснаков, руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры. По его мнению, массовые акции в украинских городах против законопроекта № 12414 о лишении независимости НАБУ и САП являются интересными, потому что фиксируют важные изменения во внутриукраинской повестке.

Первое – эрозия мобилизации. «Протест более не табу. Критика властей не воспринимается как «игра на противника». Именно этот эффект позволял офису Зеленского заметать под ковер множество проблем. Неслучайно в последнее время в Киеве начали проходить акции протеста ветеранов и родственников военных. Давление в украинском котле росло несколько лет и теперь начинает прорываться. Если пар не выпустить, может рвануть в отдельных сферах», – написал политолог в своем Telegram-канале.

Второе изменение – это внутриэлитная фронда. По прогнозам эксперта, протестные акции будут приводить к усугублению внутриэлитных расколов. «Примечательно, что Виталий Кличко уже отметился на акции в Киеве. Оппоненты Зеленского обязательно будут пытаться играть на общественном недовольстве. А учитывая общую усталость обычных граждан от конфликта, игра на противоречиях становится благодатной почвой для зарабатывания политического капитала», – уточнил Чеснаков.

Третий вывод из происходящего – страшилки не работают. «Маркировка критиков власти «агентами Кремля» работала в первые годы конфликта. За счет этого приема офис серьезно зачистил политическую поляну. Но у любого инструмента есть ресурс, и пределы данного приема уже видны. Тенденция будет усиливаться. Скоро подобные уловки будут восприниматься с раздражением», – считает эксперт.

Наконец – поколенческий сдвиг. «Судя по кадрам с митингов, протестуют совсем молодые ребята. Отчасти это связано со зверствами ТЦК, сотрудники которых винтили граждан даже в храмах во время Пасхи. Однако также значимым фактором является и то, что действующая власть украла у молодежи всякие надежды на будущее, и, подрастая, эта самая молодежь начинает задавать вопросы», – пояснил аналитик.

«Все это, конечно, не значит, что мы наблюдаем «опрокидывающий протест». У украинского режима широкий арсенал репрессивных методов. Однако симптомы деструктивных процессов очевидны», – заключил Чеснаков.

Во вторник в Киеве и ряде украинских городов прошли протесты против решения Владимира Зеленского о сокращении полномочий Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП)

По информации издания «Страна», в соцсетях многие активисты и волонтеры писали, что Зеленский «предал Украину и идеалы Майдана». Они заявляли о «возвращении к временам Виктора Януковича» и чуть ли не о «государственном перевороте». Митингующие скандировали «Нет коррупции во власти», «Позор», а также использовали лозунги с нецензурными выражениями.

В Киеве к протестующим присоединился и мэр города Виталий Кличко, ранее раскритиковавший разгром НАБУ. Авторов инициативы он обвинил в том, что те «уверовали в безнаказанность своего произвола» и «тянут Украину в авторитаризм». Как сообщают украинские СМИ, в столице и еще двух крупных городах пройдут новые протесты против закона о фактическом уничтожении независимости антикоррупционных ведомств, передает РИА «Новости».

Напомним, накануне Верховная рада одобрением 263 голосов приняла закон, который фактически ликвидирует независимость НАБУ и САП. Зеленский в тот же день подписал документ. По его словам, на антикоррупционные структуры на Украине якобы оказывается «российское влияние» и от этого нужно избавиться.

Решение украинских властей активно освещает западная пресса. Так, The Economist допускает, что толчком к быстрому принятию закона против НАБУ могло стать начало расследований в отношении членов ближайшего окружения Зеленского. «В условиях военного времени, когда особенно важна подотчетность власти, этот шаг выглядит как паническая атака на институты, созданные после Майдана», – говорится в материале.

Газета The Wall Street Journal пишет, что Украина может лишиться помощи Запада из-за закона против антикоррупционных служб. Ситуация с НАБУ и САП может угрожать европейскому будущему Украины, действию безвизового режима с ЕС и даже способна спровоцировать Брюссель на введение санкций против Киева, вторит The Spectator.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, почему Зеленский решил взять антикоррупционные службы под свой контроль и какой может быть реакция Брюсселя и Вашингтона.