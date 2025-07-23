Самое сложное в политике России в отношении государств бывшего СССР – это четкое определение наших собственных целей: чего мы, собственно говоря, хотим в первую очередь?8 комментариев
В Севастополе уничтожены шесть БПЛА
Развожаев: В Севастополе уничтожены шесть БПЛА
Громкие звуки в Севастополе были связаны с работой российских военнослужащих, которые отразили атаку беспилотников, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
«Громкие звуки, которые было слышно в городе, – это работа наших военных», – написал он в своем Telegram-канале.
По информации Развожаева, военные уничтожили шесть беспилотников: три из них были сбиты над полем в районе Качи, еще три – над морем вдали от берега.
Напомним, за прошедшую ночь в небе над российскими регионами нейтрализовали 33 украинских беспилотных летательных аппарата.
Ранее фрагменты сбитого дрона ВСУ упали на детский сад в Запорожской области.