Владельцы московского «Авиапарка» выставили объект на продажу

Стало известно о продаже ТЦ «Авиапарк» за 100 млрд рублей

Tекст: Евгения Караваева

Владельцы торгово-развлекательного комплекса «Авиапарк» в Москве выставили объект на продажу, передает ТАСС. По словам партнера NF Group Марины Малахатько, рыночная стоимость комплекса оценивается не менее чем в 100 млрд рублей.

Ранее, как сообщали «Ведомости», собственники пытались продать ТРК за 100–120 млрд рублей и привлекли к сделке компанию Astoria Capital. По данным источников издания, около половины суммы составляют долговые обязательства, а предложение направили инвестиционным холдингам и профильным игрокам. Официальные документы еще не подписаны, а попытка частичной продажи комплекса в 2017 году не увенчалась успехом из-за отсутствия инвесторов.

Малахатько пояснила, что попытки продажи соответствуют современной стратегии крупных игроков – стабилизировать объект, обеспечить прогнозируемый денежный поток и выйти из проекта на пике его инвестиционной формы. Она подчеркнула, что «Авиапарк» остается привлекательным трофейным активом для институциональных инвесторов: торговый центр ежедневно посещают порядка 100 тыс. человек, объект стабильно демонстрирует высокие показатели товарооборота.

Эксперт также отметила, что у комплекса есть существенный потенциал роста за счет развития прилегающей территории, где планируется строительство жилья и офисов. Это позволит увеличить клиентскую базу и повысить доходы в среднесрочной перспективе. По ее словам, владельцы не спешат с продажей и ориентированы на максимально выгодные для себя условия, что значительно сужает круг потенциальных покупателей.

ТЦ «Авиапарк» построен в 2014 году, его площадь составляет 400 тыс. кв. метров. По информации Forbes, в 2023 году доход от аренды достиг 85 млн долларов. Владельцем комплекса выступает АО «ТВК «Авиапарк»», которое, по данным на 2022 год, принадлежит кипрской Dakforest Holding Company Limited. Ранее среди акционеров числились Михаил Заяц и Аркадий Ротенберг, но в 2023 году последний вышел из числа владельцев, а новым собственником стал К. Ю. Бочков.

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