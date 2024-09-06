Мутко; СИЗО «Кресты» в Петербурге решили выставить на аукцион

Tекст: Вера Басилая

Мутко заявил, что к продаже «Крестов» все готово, до конца года бывшую тюрьму выставят на продажу, предварительно, за 1 млрд рублей, передает РБК.

Напомним, в 2017 году в эксплуатацию ввели новый следственный изолятор в Колпино, куда перевели основную часть арестантов из «Крестов».

Комплекс «Крестов», в состав которого входят помещения храма святого благоверного князя Александра Невского, котельная и трансформаторная, причислен к объектам культурного наследия.