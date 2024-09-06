Прибалтика, Чехия, Польша, Армения, та же несчастная Украина – все они сейчас играют в игру карликов, обуреваемых жаждой сомнительного исторического реванша. Все они находятся в плену иллюзий, которые подогревают геополитические наперсточники.46 комментариев
СИЗО «Кресты» в Петербурге решили выставить на аукцион
Мутко; СИЗО «Кресты» в Петербурге решили выставить на аукцион
Здание бывшего тюремного комплекса «Кресты» в Петербурге выставят на аукцион до конца года, базовая стоимость объекта 1 млрд рублей, сообщил генеральный директор «Дом.РФ» Виталий Мутко.
Мутко заявил, что к продаже «Крестов» все готово, до конца года бывшую тюрьму выставят на продажу, предварительно, за 1 млрд рублей, передает РБК.
Напомним, в 2017 году в эксплуатацию ввели новый следственный изолятор в Колпино, куда перевели основную часть арестантов из «Крестов».
Комплекс «Крестов», в состав которого входят помещения храма святого благоверного князя Александра Невского, котельная и трансформаторная, причислен к объектам культурного наследия.