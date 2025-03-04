В Башкирии предложили 999 квадриллионов рублей за помещение

Tекст: Валерия Городецкая

Территориальное управление Росимущества выставило на продажу нежилое помещение в Татышлинском районе Башкирии, передает РБК. Объект площадью 24,7 кв. м предлагался на торгах с минимальной начальной ценой. Заявки принимались до февраля 2025 года.

Один из участников торгов предложил абсурдную сумму в 999 квадриллионов рублей, что вызвало протесты у других претендентов. Однако управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) отказалось признать действия этого участника нарушением. В ведомстве подчеркнули, что предельный размер повышения цены не ограничен.

«Предельный размер повышения цены продаваемого государственного или муниципального имущества не ограничен», – заявили в УФАС, отклонив жалобу одного из участников как необоснованную. Антимонопольная служба отметила, что рассматривает жалобы только на действия организаторов торгов, а не участников.

Несмотря на невероятное предложение, победителем торгов стала предпринимательница из Мордовии Алсу Исхакова. Она выкупила помещение за 41 тыс. рублей, что всего на 200 рублей больше стартовой цены в 40,8 тыс. рублей.