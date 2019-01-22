Назван причастный к преследованию Вышинского сотрудник СБУ

Начальник следственного отдела главного управления Службы безопасности Украины Андрей Просняк причастен к незаконному привлечению к уголовной ответственности журналиста Кирилла Вышинского, сообщили в Следственном комитете.

Просняк уведомил Вышинского о подозрении в совершении преступления, предусматривающего уголовную ответственность за государственную измену, сообщили в СК.

По данным следствия, к этому времени украинские правоохранители уже знали о том, что публикации, которые, по их мнению, посягают на информационную безопасность Украины, были размещены как сторонними авторами, так и до трудоустройства Вышинского в МИА «Россия сегодня».

В СК считают, что эти публикации «вовсе не содержат каких-либо признаков, посягающих на безопасность Украины». Несмотря на это Вышинский привлечен к уголовной ответственности.

«Его уголовное преследование осуществляется в нарушение Всеобщей декларации прав человека, согласно которой каждый имеет право на свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободно распространять информацию», – отметили в СК.

В отношении Просняка в России возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 144, ч. 2 ст. 299 УК РФ («воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста и незаконное привлечение к уголовной ответственности»). Это уголовное дело соединено в одно с делом в отношении сотрудников генпрокуратуры Украины по тому же поводу.

На прошлой неделе правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) констатировала, что власти Украины в 2018 году проводили политику ограничения свободы выражения мнений, свободы информации и свободы СМИ под предлогом необходимости противодействия России.

В ноябре Кирилл Вышинский заявил, что его задержание было спланировано и организовано высшим политическим руководством Украины.