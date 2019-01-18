Human Rights Watch обвинила власти Украины в ограничении свободы СМИ

Правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) в своем ежегодном докладе констатировала, что власти Украины в 2018 году проводили политику ограничения свободы выражения мнений, свободы информации и свободы СМИ под предлогом необходимости противодействия России.

Согласно приведенным в докладе данным, на октябрь 2018 года на Украине было зафиксировано более 200 нарушений в 23 регионах – «от угроз и запугиваний до ограничения доступа журналистов к информации». Кроме того, в документе констатируется, что риски для журналистов, активистов, этнических меньшинств и представителей ЛГБТ-сообщества создавало насилие со стороны радикальных групп, передает ТАСС.

В связи с этим правозащитники напомнили, что в мае 2018 года украинские власти «выдворили из страны двух журналистов российского «Первого канала», заявив, что они собирались распространять дезинформацию» о стране.

Отмечается также, что был арестован по делу о госизмене главный редактор агентства «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский. «В киевском офисе агентства был проведен силовой рейд», – констатируется в докладе.

«Власти не проводили эффективных расследований многочисленных случаев нападений на антикоррупционных и других гражданских активистов», – отметили в HRW. Правозащитники напомнили, что в ноябре 2018 года скончалась от полученных ожогов активистка Екатерина Гандзюк, которая в июле была облита серной кислотой.

Правозащитники обратили внимание, что украинские власти так и не наказали виновных в гибели десятков человек в Доме профсоюзов в Одессе в мае 2014 года. «Несмотря на многочисленные обещания украинских властей, правосудие по нарушениям и преступлениям, связанным с вооруженным конфликтом и событиями на майдане и в Одессе в 2014 году, так и не свершилось, – констатируется в документе. – Правоохранительные органы не обеспечили сохранение доказательств и не предотвратили выезд подозреваемых за границу».

В пункте, посвященном боевым действиям на востоке Украины, отмечается, что власти страны сохраняли «дискриминационную политику» в отношении пенсионеров, живущих в провозглашенных Луганской и Донецкой народных республиках (ЛНР и ДНР).

«Украинские суды в двух случаях признавали дискриминационный характер ряда положений порядка выплаты пенсий и предписывали властям снять ограничения, однако эти решения не были исполнены», – констатировали в HRW.

Напомним, в мае прошлого года международная правозащитная организация Human Rights Watch потребовала от Киева отмены санкций против российских СМИ, а также выразила обеспокоенность делом Вышинского на Украине, которому предъявили обвинение в госизмене.

Ранее другая правозащитная организация – Amnesty International – потребовала от Украины признать пытки в тайных тюрьмах СБУ, а также обвинила Киев в нарушении обещаний евромайдана.