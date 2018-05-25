Глава Human Rights Watch потребовала от Киева отмены санкций против российских СМИ

Директор правозащитной организации Human Rights Watch Рейчел Денбер заявила, что санкции Украины к российским СМИ нужно отменить, поскольку они подрывают принципы демократии.

«Санкции украинского правительства в отношении государственных российских СМИ – звенья одной цепи, которая ограничивает плюрализм СМИ и свободу выражения мнения и подрывает демократию на Украине», – сказала Денбер, передает РИА «Новости».

По ее словам, вместо того, чтобы расширять эти санкции, правительство Украины должно отменить их. «У украинского правительства могут быть причины быть категорически несогласным с взглядом российских государственных СМИ, но вместо того, чтобы блокировать их выходы, оно должно гарантировать общественности получение достоверной информации, дабы бросить вызов им. Это должно быть ключевым вопросом, который международные партнеры Украины обсуждают с правительством», – добавила директор HRW.

В четверг стало известно, что МИА «Россия сегодня» и агентство РИА «Новости Украина» попали в обновленный санкционный список Киева.

Ранее редактор Вышинский РИА «Новости Украина» Кирилл Вышинский был арестован на Украине по обвинению в госизмене.