Киев ввел санкции против МИА «Россия сегодня» и РИА «Новости Украина»

МИА «Россия сегодня» и агентство РИА «Новости Украина» попали в обновленный санкционный список Киева.

Список опубликован на сайте президента Украины Петра Порошенко.

Украинским провайдерам предписано заблокировать доступ к сайтам: Россиясегодня.рф, Sputniknews.com, Ria.ru, Rsport.ria.ru, 1prime.ru, Realty.ria.ru и rian.com.ua.

В четверг Киев опубликовал новый санкционный список, насчитывающий 1748 физических и 756 юридических лиц; он синхронизирован с санкционным списком минфина США.