Киев обнародовал синхронизированный с минфином США санкционный список

Киев опубликовал новый санкционный список, насчитывающий 1748 физических и 756 юридических лиц; он синхронизирован с санкционным списком минфина США.

Список опубликован на сайте президента Украины Петра Порошенко.

Напомним, в начале мая Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) расширил санкции в отношении российских юридически и физических лиц, а также продлил действие ограничительных мер, введенных в предыдущие годы. Санкции ввели в отношении лиц, которые «причастны к информационной и киберагрессии» против Украины.

18 мая Петр Порошенко подписал указ о введении в действие санкций в отношении ряда российских бизнесменов.

До этого, в апреле, США ввели санкции против 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний. После этого акции «Русала» (входит в En+ Group) обвалились на 46,9%. По данным Bloomberg, совокупное состояние 25 российских миллиардеров в период с января по апрель 2018 года уменьшилось на 2,4 млрд долларов.

При этом госсекретарь Майкл Помпео заявил, что Вашингтон планирует ввести в отношении России намного больше односторонних санкций, чем введено сейчас.