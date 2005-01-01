США пообещали ввести против России еще больше санкций

Госсекретарь Майкл Помпео заявил, что США планируют ввести в отношении России намного больше односторонних санкций, чем введено сейчас.

«Знаю, что существенные санкции были введены в рамках CAATSA. И знаю, что намного больше находится на очереди», - сказал Помпео, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США, передает ТАСС.

Ряд конгрессменов в ответ потребовали, чтобы администрация США гораздо активнее выполняла CAATSA. Внимание госсекретаря обратили на то, что пока исполнительная ветвь власти США выполнила требование ввести новые санкции только на одном из семи направлений, предусмотренных CAATSA.



Глава Госдепа в связи с этим отметил, что он и министр обороны США Джеймс Мэттис добиваются определенной корректировки тех положений CAATSA, которые предусматривают применение ограничительных мер и в отношении третьих стран, закупающих у России оружие и военную технику. Правительство хочет вывести из-под санкций некоторых союзников США, которые исторически полагаются на российские вооружения.



Глава комитета по иностранным делам Палаты представителей Эд Ройс предупредил, что Конгресс настроен на то, чтобы добиваться от администрации Трампа «полной имплементации CAATSA». Палата представителей призвала Сенат Конгресса вслед за нею принять новый законопроект о введении «значительных санкций в отношении России за поддержку чудовищных действий режима Асада» в Сирии, подчеркнул Ройс.

Закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA) был подписан президентом Дональдом Трампом летом 2017 года и ввел новые ограничительные меры против России, Ирана и КНДР.