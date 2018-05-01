Подсчитано, сколько российские миллиардеры потеряли с начала года

Совокупное состояние 25 российских миллиардеров в период с января по апрель 2018 года уменьшилось на 2,4 млрд долларов, следует из данных индекса Bloomberg Billionaires Index (BBI), составленных агентством Bloomberg.

Согласно индексу BBI, сильнее всех сократилось состояние Олега Дерипаски – на 4,01 млрд долларов – до 4,65 млрд долларов. Дерипаска оказался на одном из последних мест в списке – 22-м, передает РИА «Новости».

В начале апреля Дерипаска и его подконтрольные компании (En+ Group, группа «ГАЗ», «Базовый элемент» и «Русал») попали под санкции США. После этого бумаги «Русала» и En+ пережили обвальное падение на биржах.

Соединенные Штаты не исключали возможности снятия санкций с компании «Русал» (входит в En+ Group) в случае, если Дерипаска откажется от контроля над ней, однако когда российский миллиардер согласился на американский ультиматум, США раздумали снимать ограничения.

В тот же период состояние Вагита Алекперова увеличилось на 1,87 млрд долларов – до 14,5 млрд (8-е место в рейтинге).

Самым богатым в России по-прежнему остается основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов, его состояние выросло на 427 млн долларов – до 20,1 млрд долларов. Следом за ним основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин (плюс 914 млн долларов с начала года – до 18,9 млрд долларов). Третью позицию занимает глава «Новатэка» Леонид Михельсон, капитал которого вырос на 1,18 млрд долларов – до 17,8 млрд долларов.

Один из основных акционеров «Норникеля» Владимир Потанин потерял 1,14 млрд долларов, он занимает четвертую строчку рейтинга с 17,8 млрд долларов. Замыкает пятерку лидеров председатель совета директоров и основной владелец группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг (минус 773 млн долларов, состояние составляет 15,5 млрд долларов).

Роман Абрамович увеличил свое богатство на 1,29 млрд – до 13,8 млрд долларов; Алишер Усманов – на 196 млн долларов, до 14,7 млрд долларов; Михаил Фридман потерял 1,23 млрд долларов, теперь его состояние составляет 13,1 млрд долларов.

Геннадий Тимченко и Михаил Прохоров увеличили свое богатство на 321 и 345 млн долларов соответственно. Теперь их состояние оценивается в 11,4 млрд и 11,7 млрд долларов.

Индекс рассчитывается на основе стоимости акций и данных отчетностей компаний, в которых миллиардеры имеют доли.