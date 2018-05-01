Подсчитано, сколько российские миллиардеры потеряли с начала года

Взгляд
1 мая, вторник  |  Последнее обновление — 20:59  |  vz.ru
Разделы

По какой схеме пойдет повышение пенсионного возраста

Правительство готово обсуждать повышение пенсионного возраста на законодательном уровнеФото: Тарас Литвиненко/РИА Новости
В правительстве впервые официально признали наличие планов по повышению пенсионного возраста. Ситуация действительно уникальная: Россия – почти единственная страна бывшего СССР, которая до сих пор не приняла такое решение. Главный вопрос – как именно будет реализовываться эта реформа. Подробности...
Перейти а раздел…

НАТО готовится к боям с российской армией прямо у наших границ

На «сдерживание России» в этом году бундесвер потратит до 90 млн евро Фото: Fabrizio Bensch/Reuters
Похоже, Ангела Меркель все же поддалась нажиму Дональда Трампа. Вернувшись из Вашингтона, она пообещала увеличить военный бюджет ФРГ, чего и добивался Трамп. Значительную часть этого бюджета предполагается потратить на военные учения, причем непосредственно у российских границ. На некоторых из них прямо отрабатывается сценарий боев с российской армией. Подробности...
Перейти а раздел…

Россия закончила создание важнейшего проекта для Севера

Энергоблок наконец покинул Питер и держит путь в МурманскФото: Антон Ваганов/ТАСС
По Балтике сейчас идет первая в мире плавучая АЭС (ПАТЭС) «Академик Ломоносов». Уникальная станция, строительство которой продолжалось более десяти лет, после целой череды проблем наконец-то почти готова к работе. Предполагается, что подобные ПАТЭС окажут огромную помощь всему российскому Северу и Дальнему Востоку. Каким именно образом? Подробности...
Перейти а раздел…

Политика Пашиняна угрожает урегулированию в Нагорном Карабахе

Не утихающие волнения оппозиции в Армении могут быть важным сигналом для соседнего АзербайджанаФото: Gleb Garanich/Reuters
Лидер армянской оппозиции Никол Пашинян вновь вывел своих сторонников на улицы перед митингом в Ереване. Пашинян остается единственным кандидатом на должность премьера и в воскресенье получил гарантии от правящей Республиканской партии не выдвигать конкурента. Политический кризис не только ослабил Армению, но уже сказывается на ситуации в Нагорном Карабахе. Какова вероятность разморозки затяжного конфликта? Подробности...
Перейти а раздел…

К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
Перейти а раздел…

Зачем британское государство умертвило двухлетнего ребенка

Сергей Худиев, публицист, богослов
Смерть английского мальчика Альфи Эванса вызвала немалое возмущение во всем мире. Сравнивать британские власти с нацистами, как это делают многие, очень сильное и несправедливое преувеличение. Но одна параллель очевидна. Подробности...
Обсуждение: 41 комментарий

В эпическом диспуте Чубайса и Касперской столкнулись российские элиты

Эдуард Биров, журналист
В короткой дискуссии произнесено много откровенного, но я приведу только по одной фразе Чубайса и Касперской относительно принципиального вопроса суверенитета, чтобы понять ту развилку, на которой находится наша страна. Подробности...
Обсуждение: 106 комментариев

200 лет назад русский царь сделал щедрый подарок молдавским элитам

Игорь Иваненко, политолог, историк
В массовом сознании существует миф о том, что вся провинция от Черного моря до верховьев Днестра отошла в начале XIX века от Молдавского княжества к Российской империи. На самом деле это далеко не так. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев
    Перейти а раздел…

    Выборы президента России онлайн

    Обсуждение: 38 комментариев

    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

    Обсуждение: 300 комментариев
      Перейти а раздел…

      В городах России состоялись первомайские манифестации

      В первомайском шествии в Москве приняли участие 130 тыс. человек. Это были активисты профсоюзов, парламентских партий, студенты и ветераны. Они прошли по Красной площади с лозунгами «Нет повышению пенсионного возраста!», «В России заработал – в Россию вложи!»
      Подробности...

      Лидеры КНДР и Южной Кореи провозгласили «эпоху мира»

      В пятницу лидеры КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чже Ин провели исторические переговоры. Прямых контактов между странами не было 11 лет. По итогам межкорейского саммита была подписана совместная декларация, в которой говорится о намерении двух стран заключить мирный договор
      Подробности...

      В Москве прошла ночная репетиция парада Победы

      На Красной площади в Москве прошла первая вечерняя репетиция парада в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Кроме армейских расчетов на площади в первый раз появились армейский мотовездеход и другие образцы вооружений
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Является ли происходящее в Армении цветной революцией?
        • Да

        • Нет

        Популярный актер Данила Козловский вступился за своего коллегу Алексея Серебрякова и назвал его патриотом России. Кто больше патриот своей страны – тот, кто ее чаще критикует, или тот, кто ее чаще хвалит?
        • Тот, кто чаще критикует

        • Тот, кто чаще хвалит

        Как вы относитесь к блокировке мессенджера Telegram и насколько вас лично это затрагивает?
        • Поддерживаю, затрагивает

        • Поддерживаю, не затрагивает

        • Не поддерживаю, затрагивает

        • Не поддерживаю, не затрагивает

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:США объявили об операции по освобождению последних оплотов ИГ в Сирии
          В Париже начались первомайские погромыНазван главный враг СШАПравозащитник Лев Пономарев похвалил полицию за арест сторонников ДНР возле Сахаровского центраВ Новосибирске прошла «Монстрация-2018»
          Депутату Рады Мустафе Найему «мажоры» сломали челюсть в центре КиеваПентагон заявил о суверенном праве Израиля бомбить СириюАктриса и экс-депутат Кожевникова оспорила желание патриарха оценивать политиковВ России 1 мая резко вырос минимальный размер оплаты труда
          На Украине убили пастора из СШАЭкс-сотрудник Пентагона посоветовал Украине не питать иллюзий из-за «Джавелинов»Джигарханян вернулся домой после госпитализацииОпубликовано видео обрушения горящей многоэтажки в Бразилии

          Главная тема


          Ради премьерского портфеля Пашинян надел галстук и полюбил Россию

          «космическая съемка»


          На Украине рассказали о новой российской «стройке века» в Крыму

          «Павел Телеграмский»


          Поклонники Telegram вышли на марш с «иконой» Дурова

          «так закалялась сталь»


          На Украине из доменной печи разлили 40 тонн чугуна

          США не причем


          Пентагон заявил о суверенном праве Израиля бить по Сирии

          есть жертвы


          Появилось видео падения горящей многоэтажки в Бразилии

          деньги уйдут в Ригу


          Бывшей жене достанутся 100 млн рублей Задорнова

          слетели с брони Т-60


          Появилось видео падения детей с танка на ходу в Питере

          «Дротик» и наган


          В США составлен рейтинг «худших» российских пистолетов

          крах «олигарха»


          Эдуард Биров: В эпическом диспуте столкнулись две части российской элиты

          Перспективы легализации ЧВК


          Владимир Неелов: Простые русские воины, не имеющие официального статуса, меняют облик войны и её правила

          историческое соглашение


          Дмитрий Дробницкий: У главы КНДР просто нет другого выхода, кроме как «торговать» денуклеаризацией

          на ваш взгляд


          Является ли происходящее в Армении цветной революцией?

          Подсчитано, сколько российские миллиардеры потеряли с начала года

          1 мая 2018, 20:28

          Текст: Ольга Никитина

          Версия для печати

          Совокупное состояние 25 российских миллиардеров в период с января по апрель 2018 года уменьшилось на 2,4 млрд долларов, следует из данных индекса Bloomberg Billionaires Index (BBI), составленных агентством Bloomberg.

          Согласно индексу BBI, сильнее всех сократилось состояние Олега Дерипаски – на 4,01 млрд долларов – до 4,65 млрд долларов. Дерипаска оказался на одном из последних мест в списке – 22-м, передает РИА «Новости».

          В начале апреля Дерипаска и его подконтрольные компании (En+ Group, группа «ГАЗ», «Базовый элемент» и «Русал») попали под санкции США. После этого бумаги «Русала» и En+ пережили обвальное падение на биржах.

          Соединенные Штаты не исключали возможности снятия санкций с компании «Русал» (входит в En+ Group) в случае, если Дерипаска откажется от контроля над ней, однако когда российский миллиардер согласился на американский ультиматум, США раздумали снимать ограничения.

          В тот же период состояние Вагита Алекперова увеличилось на 1,87 млрд долларов – до 14,5 млрд (8-е место в рейтинге).

          Самым богатым в России по-прежнему остается основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов, его состояние выросло на 427 млн долларов – до 20,1 млрд долларов. Следом за ним основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин (плюс 914 млн долларов с начала года – до 18,9 млрд долларов). Третью позицию занимает глава «Новатэка» Леонид Михельсон, капитал которого вырос на 1,18 млрд долларов – до 17,8 млрд долларов.

          Один из основных акционеров «Норникеля» Владимир Потанин потерял 1,14 млрд долларов, он занимает четвертую строчку рейтинга с 17,8 млрд долларов. Замыкает пятерку лидеров председатель совета директоров и основной владелец группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг (минус 773 млн долларов, состояние составляет 15,5 млрд долларов).

          Роман Абрамович увеличил свое богатство на 1,29 млрд – до 13,8 млрд долларов; Алишер Усманов – на 196 млн долларов, до 14,7 млрд долларов; Михаил Фридман потерял 1,23 млрд долларов, теперь его состояние составляет 13,1 млрд долларов.

          Геннадий Тимченко и Михаил Прохоров увеличили свое богатство на 321 и 345 млн долларов соответственно. Теперь их состояние оценивается в 11,4 млрд и 11,7 млрд долларов.

          Индекс рассчитывается на основе стоимости акций и данных отчетностей компаний, в которых миллиардеры имеют доли.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2017 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost Apple iTunes Google Play
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............