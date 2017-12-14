Дерипаска согласился выполнить условие США

Российский миллиардер Олег Дерипаска согласился снизить долю в En+ ниже 50%, сообщили в компании. Ранее США давали понять, что готовы снять санкции с «Русала» (входит в En+ Group), если Дерипаска откажется от контроля над компанией.

Группа компаний сообщает, что Дерипаска согласился покинуть совет директоров En+ и дал согласие на вхождение новых независимых директоров, передает РИА «Новости».

En+ Group также обратилась в американский минфин с просьбой продлить разрешение на ее операции до 31 октября.

Накануне Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Дерипаска якобы планирует сохранить контроль над «Русалом». Компания назвала эти сообщения «вымыслом» и раскритиковала Bloomberg за публикацию информации от анонимных источников «сомнительного качества».

Напомним, в понедельник Соединенные Штаты не исключили возможности снятия санкций с компании «Русал» в случае, если Олег Дерипаска откажется от контроля над ней. Своим заявлением американский минфин помог «Русалу» за два дня вернуть 122 млрд рублей капитализации. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о скрытой ловушке, которая содержится в американском плане «прощения «Русала».