Американский план «прощения «Русала» содержит в себе скрытую ловушку

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24 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 18:01  |  vz.ru
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Российским спутникам необходим технологический прорыв

Российским спутникам не хватает качественной электронной компонентной базыФото: Сергей Мамонтов/РИА Новости
Огромная зависимость российских спутников от импортной электронной компонентной базы стала одной из главных причин отставания России в космической сфере в последние годы. И хотя с каждым годом появляется все больше примеров по замене ключевых узлов, доля импорта по-прежнему высока. Способна ли Россия импортозаместиться в этой сфере, а также создать за три–четыре года первый полностью отечественный гражданский спутник? Подробности...
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Что Россия проиграла в Армении

Никакие протесты в Армении не могут повлиять на российско-армянские отношенияФото: Артем Геодакян/ТАСС
События в Армении немедленно напомнили аналогичные акции, происходившие на пространстве бывшего СССР и не только. Заговорили об «армянском майдане» и о том, что теперь Ереван может пойти по принципиально антироссийскому пути. Реальны ли подобные опасения, что там произошло на самом деле и зачем России нужна Армения? Подробности...
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Климкин грубо ошибся в подсчете тех, кто бросил Украину ради России

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Министр иностранных дел Украины призвал вернуть уехавших в Россию украинцев обратно – таких он насчитал около трех миллионов. И даже если забыть о том, что реальное число жителей Украины, сбежавших в Россию, гораздо больше, остается актуальным другой вопрос. При каких условиях все эти люди готовы вернуться обратно? Подробности...
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Угрозы в адрес России противоречат интересам стран «Большой семерки»

Решить большинство обозначенных министрами проблем без России невозможноФото: Zou Zheng/ZUMA/ТАСС
Заявление министров иностранных дел стран G7 по итогам двухдневных переговоров в канадском Торонто практически полностью состоит из штампов американской пропаганды и опровергает их более ранние выступления. Так есть ли для России смысл о чем-то разговаривать со странами, которые несамостоятельны в принятии решений? Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Что на самом деле ответил Константинополь Украине

Александр Чаусов, кандидат исторических наук, публицист
На очередной запрос Украины о том, чтобы «организовать свою «маленькую, независимую, но каноничную Церковь», Вселенский патриархат все же дал официальный ответ. И сам Петр Алексеевич пишет о том, что «дело сдвинулось». Подробности...
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Победу революции в Армении присудила армия

Глеб Кузнецов, политолог, член ОП РФ, член Общественного совета Росздравнадзора
Сначала люди бродят по улицам и кричат. Иногда их бьют палками полицейские, иногда они, напротив, бьют палками полицейских. Происходят митинги разнообразные. А потом армия говорит, кто в этой зарнице победил. Подробности...
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Взрослые граждане XXI века ведут себя примитивнее капризного ребенка

Эдуард Биров, журналист
Когда очередной юноша взбирается на баррикады и призывает к свержению режима, на самом деле приближая уничтожение Родины, в этом нет ничего удивительного. Подробности...
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    Выборы президента России онлайн

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    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

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      Беспорядки в Ереване завершились отставкой главы Армении

      Возглавлявший Армению 10 лет Серж Саргсян подал в отставку на фоне многотысячных протестов оппозиции. Число протестующих в Ереване накануне достигло сотен тысяч, причем к ним примкнули даже военные. Беспорядки перебросились на провинцию. Еще неделю назад власть Саргсяна казалась незыблемой
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      На «Аллее правителей» установили бюст Бориса Ельцина

      Бюст Бориса Ельцина работы Зураба Церетели установили в Москве на «Аллее правителей» в Российском военно-историческом обществе. На церемонии открытия присутствовала вдова бывшего главы государства Наина Ельцина
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      Украина уничтожила в Луганске технику для парада 9 мая

      В ночь на 17 апреля украинские военные обстреляли Луганск. В результате был уничтожен танк времен ВОВ и другая техника, которая должна была принять участие в параде в честь 9 мая. Еще с 30 марта в Донбассе действует так называемое пасхальное перемирие, однако обстрелы в регионе не прекращаются
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        Является ли происходящее в Армении цветной революцией?
        • Да

        • Нет

        Популярный актер Данила Козловский вступился за своего коллегу Алексея Серебрякова и назвал его патриотом России. Кто больше патриот своей страны – тот, кто ее чаще критикует, или тот, кто ее чаще хвалит?
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          Американский план «прощения «Русала» содержит в себе скрытую ловушку

          Рынок обрадовался тому, что минфин США вроде как пошел на попятную и дал Олегу Дерипаске шанс спасти собственное детище   24 апреля 2018, 16:40
          Фото: Ilya Naymushin/Reuters
          Текст: Ольга Самофалова

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          Один из крупнейших в мире производителей алюминия, российская компания «Русал», казалось бы, должна праздновать победу. Еще бы – минфин США рассказал об условиях снятия санкций против «Русала», и акции компании стремительно растут. Однако финансовые аналитики заметили в предложении США скрытую ловушку.

          Смягчение давления США на «Русал» привело к стремительному росту акций компании – на Гонконгской фондовой бирже они выросли в цене аж на 43,42%. На Московской бирже накануне акции компании Олега Дерипаски выросли на 17,7%, на открытии во вторник – на 10%. Растут также акции подконтрольных ему компаний En+ и «ГАЗ».

          В итоге заявление минфина США помогло компании вернуть 122 млрд рублей, или около 2 млрд долларов капитализации за два дня. На закрытии торгов прошлой недели бумаги компании стоили 22,95 рубля, а во вторник они максимально подскакивали уже до 31 рубля. Общая капитализация компании выросла примерно до 471 млрд рублей.

          Американский минфин заявил, что санкции против «Русала» могут быть сняты, если Олег Дерипаска передаст контроль над ним другому человеку. Однако принять такое решение не так-то просто. А значит, будет ли «Русал» действительно выведен из-под санкций – это пока открытый вопрос. Рынки же отыгрывают ту позитивную передышку, которую также дал минфин США. Сделки с «Русалом» были разрешены до 23 октября, а не до 7 мая, как раньше, то есть продлены на полгода. По сути, это означает, что компания сможет продолжать продажи алюминия в США и других странах (например, в Японии, которая уже отказалась закупать алюминий в России). Причем благодаря слабому рублю и высоким ценам на металл Россия может неплохо на этом заработать.

          Однако это лишь отсрочка. За это время российскому бизнесмену придется принять крайне сложное решение. Пойти на сделку с США (ради спасения своего детища и огромного числа людей и контрагентов, связанных с «Русалом») – либо отказаться. Тогда придется сокращать сотрудников и производство и надеяться на помощь российского государства и китайцев.

          «Бомба замедленного действия была заложена под бизнес-империю Дерипаски еще до кризиса 2008 года. Компания развивалась сумасшедшими темпами. Формула развития была проста: кредит, покупка, залог покупки, кредит, новая покупка. В 2008-м пирамида сложилась с 30 млрд долларов до почти нуля. Но тогда бизнесмен смог сохранить владение холдингом, правда, долги продолжили увеличиваться уже без роста самого бизнеса», – говорит начальник управления по работе с состоятельными клиентами ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» Андрей Хохрин. После закрытия для «Русала» рынков сбыта пирамида рассыпается повторно, считает он.

          «Что касается контроля Олега Дерипаски в «Русале», то решение этой проблемы может быть сложным. Пока не ясно, готов ли он к продаже, и если да, то кто может приобрести акции», – считают аналитики Промсвязьбанка.

          С другой стороны, возможно, от Дерипаски уже мало что зависит и другого выхода, как продать свою долю, у него нет. «Решение о дальнейшей судьбе «Русала», скорее всего, будет приниматься наверху, безотносительно того, будут или не будут сохранены санкции со стороны США», – считает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. Во-первых, потому что из-за санкций деятельность компании уже и так сильно затруднена. Во-вторых, если «Русал» получает финансовую помощь от государства, значит, государству и решать судьбу компании. Правительство вряд ли предоставит ликвидность безвозмездно, скорее в обмен на контрольный пакет акций, объясняет эксперт.

          Глава Минпромторга Денис Мантуров допускает временный переход «Русала» под контроль государства или выкуп госбанком доли Олега Дерипаски в компании, но предметных обсуждений пока не было. Однако вряд ли американскому минфину понравится такой вариант. Чтобы санкции были отменены, долю Дерипаски должен купить скорее другой крупный бизнесмен, причем не из числа санкционных. Более того – тот, кто не попадет в санкционные списки в будущем.

          Но самое важное, что США оставили за собой много возможностей для того, чтобы обмануть и Дерипаску, и российское правительство. В условиях, выдвигаемых минфином США, есть много оговорок, отмечает Алексей Антонов из «Алор Брокер». Например, за время рассмотрения ходатайства «Русала» об освобождении от санкций у минфина США не должна появиться какая-либо «другая неблагоприятная информация» относительно компании и ведомство должны устраивать «факты и обстоятельства» ходатайства. «Эта расплывчатая формулировка открывает безграничные возможности для изменения санкций против компании, введения новых, выдвижения новых требований», – говорит Антонов.

          Поддастся ли компания такому давлению? Не факт. «Тем более что продажа доли не спасет компанию и людей, она просто будет возможностью для США получить долю в нашей алюминиевой отрасли, ведь в предложении «Русалу» сказано, что покупатель доли должен «устраивать и Вашингтон, и Москву». Это большой геополитический риск для России. Требование продажи доли в «Русале» больше напоминает рейдерский захват со стороны иностранного государства, поэтому такой шаг никогда не будет санкционирован Кремлем», – считает Антонов.

          В таких условиях вероятней всего, что «Русал» достанется российскому государству. «Национализация, скорее всего, не устроит США, потому что цель санкций – ослабить российскую алюминиевую отрасль, при этом не слишком сильно ударить по европейским и азиатским партнерам «Русала», которые уже начали страдать от непоставок», – говорит Антонов. 

          ЕС заинтересован в поставках российского алюминия. Например, германский концерн BMW получает практически весь используемый им алюминий от ирландской «дочки» «Русала». Однако Брюсселю по большому счету все равно, кто владеет российской компанией. А вот США вряд ли хотят сохранить позиции «Русала» на своем внутреннем рынке, ведь главная их цель – расчистить от конкурентов собственный рынок, отмечает Жарский.


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