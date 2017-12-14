«Русал» спасают китайцы

Наиболее пострадавшая от новых американских санкций российская компания – «Русал» – похоже, имеет надежду в какой-то мере поправить свое положение. На выручку алюминиевой компании готовы прийти китайцы. Зачем это нужно КНР, которая сама является крупнейшим производителем алюминия?

Китай выразил уверенность, что санкции США против России не помешают ему наращивать торгово-экономические связи с Россией. «Китай всегда выступал против применения односторонних санкций в международных отношениях. Мы надеемся, что Россия и США смогут на основе взаимоуважения и равенства урегулировать свои противоречия. Отношения России и Китая – стабильные и зрелые, внешняя обстановка не может оказать на них влияния», – заявил официальный представитель китайского министерства коммерции Гао Фэн, комментируя возможный негативный эффект американских санкций на сотрудничество с Россией.

«Торговля между Россией и Китаем с начала года показывает хороший старт», – сказал Гао Фэн. По данным китайской таможни, в первом квартале товарооборот вырос почти на треть, до 23 млрд долларов. В прошлом году товарооборот России и Китая составил 84 млрд долларов, увеличившись на 21%. Таким образом, в этом году он может вполне легко составить 100 млрд долларов.

Подтверждением того, что Китай не намерен отказываться от сотрудничества с Россией, является также желание Пекина помочь российскому «Русалу». А ведь именно эта компания сильнее всего пострадала от санкций, введенных США 5 апреля. Представители «Русала» на этой неделе уже встретились с китайскими компаниями и трейдерами для обсуждения возможности покупки у них глинозема и продажи алюминия в КНР, передает агентство «Блумберг» со ссылкой на источники.

Глинозем является сырьем для производства алюминия, и санкции США препятствуют его нормальным поставкам, поэтому «Русал» ищет альтернативные источники глинозема. Также российскую компанию интересует возможность увеличить продажи металла в виде слитков в Китае.

«Русал» потерял не только американский, но и японский рынок сбыта. Япония испугалась вторичных санкций США и отказалась закупать алюминий из России. Поставки прекращены, «уже погруженное на суда не будет остановлено, но все дальнейшие запланированные поставки осуществляться не будут», заявил директор компании Rusal Japan Кунихико Хигаси. По данным Rusal Japan, на Россию приходилось примерно 15% японского импорта алюминия – это около 230 тыс. тонн. И вся эта продукция поступает от холдинга «Русал».

На американских покупателей приходилось порядка 20–25% объема продаж российской компании, или 600–700 тыс. тонн, подсчитывали в группе корпоративных рейтингов АКРА. По данным аналитиков российского офиса «Райффайзенбанка», на американский рынок в 2017 году компания поставила 18% от общего объема продаж, а в Европу – 45%. Если «Русал» лишится еще и европейского рынка, на который приходится 45% продаж, то ситуация окажется совсем плачевной.

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Неудивительно, что цены на алюминий выросли до максимума за последние семь лет – 2642 доллара за тонну. Goldman Sachs прогнозирует, что они могут подняться до 3 тыс. долларов в ближайшей перспективе. Стремительный рост показывают и цены на никель – взлетели до трехлетнего максимума. Рынок опасается, что санкции США затронут и поставки никеля на мировой рынок.

«Это часть торговых войн администрации Дональда Трампа. Санкции в отношении «Русала» и рост цен на алюминий – безусловный позитив для американских, индийских и китайских производителей алюминия», – говорит Роман Ткачук из «Альпари».

«В 2015 году американские производители под влиянием низких цен вынуждены были законсервировать порядка 1,2 млн тонн мощностей по производству алюминия. Поэтому в значительной мере санкции против «Русала» – это попытка помочь собственным производителям. Страдают, как всегда, конечные потребители металла, в основном в производстве строительных материалов», – говорит директор группы корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов. И в этом плане китайская поддержка жизненно необходима российской компании. Неудивительно, что новость о переговорах с китайским бизнесом подняла акции «Русала» на Гонконгской бирже на 27%.

Зачем же Китаю помогать российскому «Русалу», когда его продукция сама пострадала от повышения Северной Америкой пошлин на импорт китайской стали и алюминия?

На самом деле Россия и Китай напрямую не конкурируют на этом рынке. Россия в основном продает первичный металл, тогда как китайцы – алюминиевый прокат, то есть продукцию с большей добавочной стоимостью. Кроме того, Китай не только крупный производитель, но и крупный потребитель алюминия. Поэтому на России он может неплохо подзаработать, а заодно и уменьшить остроту одной из своих важнейших проблем – экологической.

«Китай страдает от выбросов угольных электростанций, снабжающих электроэнергией алюминиевые заводы. Поставки российского металла могли бы улучшить экологическую ситуацию в крупных городах за счет закрытия части мощностей по выпуску первичного алюминия. При этом поставки продукции с добавленной стоимостью будут осуществляться китайскими игроками в полном объеме.

Это позволит китайцам сохранить за собой рыночные позиции и, возможно, еще воспользоваться скидками, которые Россия в силу низкой стоимости производства может себе позволить»,

– объясняет Худалов.

«Китайские компании хотят закупать со скидкой металл у «Русала», параллельно увеличив экспорт на внешние рынки. Часть российского алюминия может продаваться под видом китайской продукции», – согласен старший аналитик «Альпари» Роман Ткачук. «Но Китай пойдет на такой вариант, если это будет экономически оправданно – китайцы умеют считать деньги», – добавляет он.

Сотрудничество с Китаем может быть решением проблем сбыта продукции для «Русала», который из-за санкций лишился 30–40% продаж (1,5 млн тонн алюминия), считает Ткачук. «Русал» может заместить потери американского и японского рынка за счет азиатского, но только не мгновенно, а в течение года – полутора лет, считает Худалов. Главное, чтобы «Русал» удержал ключевой рынок сбыта – европейский.