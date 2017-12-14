Пугать американцев запретом полетов над Россией совершенно бессмысленно

Информация о том, что Россия якобы по политическим мотивам запретит американским авиакомпаниям совершать полеты над своей территорией, оказалась притянута за уши. Однако это не отменяет справедливого вопроса: что произойдет, если такая угроза все-таки будет приведена в исполнение?

Как уверяло агентство Bloomberg, американские перевозчики просят помощи у Госдепа, так как соглашение о пересечении российского воздушного пространства истекает, а новая дата переговоров с авиационными властями России до сих пор не установлена. Американские перевозчики пожаловались, что если разрешение на пролет по территории России не будет предоставлено, то им может потребоваться перенаправление рейсов и в конечном итоге отмена некоторых маршрутов из-за роста издержек. Bloomberg также утверждало, что якобы Россия пыталась использовать это в качестве рычага давления на Запад еще в 2014 году, после начала конфликта на Украине.

По данным СМИ, на конец 2017 года из почти 55 тыс. транзитных полетов иностранных авиакомпаний, проходящих над территорией России, 15 тыс. шло по кроссполярным маршрутам (из США в Азию), около 32 тыс. – по трансвосточным (со стороны Канады и Восточной Америки в сторону Юго-Восточной Азии, полеты идут над северной частью Тихого океана с заходом на территорию России со стороны Петропавловска-Камчатского, Владивостока, Южно-Сахалинска).

Что же посеяло панику? Российский Минтранс действительно попросил США перенести запланированные на 18 и 19 апреля встречи в Вашингтоне, на которых предстояло обсудить продление разрешений на полеты. И произошло это после того, как в ночь на субботу США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по Сирии, а до этого в пятницу депутаты Госдумы предоставили законопроект с ответными мерами против США. Это, судя по всему, и стало реальной причиной паники среди американских перевозчиков.

Однако спекуляции на тему давления России на американские авиакомпании не оправдались. Госдеп официально заверил, что власти России продлили разрешение американцам летать над российской территорией «на запланированный сезон» по трем маршрутам до 28 октября (то есть на шесть месяцев). Такое подтверждение от Госдепа получила организация Airlines for America, которая объединяет американских авиаперевозчиков. Минтранс РФ официально также подтвердил возможность совершения полетов над территорией России авиакомпаниями США «при условии эксплуатации в рамках действующей общей схемы эксплуатации таких полетов».

На эту тему

Быстрота решения проблемы явно намекает на то, что американские авиакомпании вместе с Bloomberg раздули скандал на пустом месте. На самом деле российские власти даже не говорили о возможности введения таких запретов. И в подготовленном депутатами Госдумы законопроекте об ответе на американские санкции тоже не было об этом речи. Единственное, что там предлагалось, – это подумать над возможностью повысить сборы на аэронавигационное обслуживание самолетов из США, использующих воздушное пространство России.

Но что бы было, если бы Москва действительно решилась запретить американцам летать над Россией?

«Запрет на перелеты американских авиакомпаний был бы бессмысленным и, кроме небольшого и краткосрочного пропагандистского эффекта, ничего бы не дал. Он не нанесет США существенного вреда и не принесет России значимой выгоды», – считает эксперт-аналитик «Финам» Алексей Калачев. Он объясняет, что речь идет о беспосадочных перелетах американских авиакомпаний в Азию, преимущественно в Китай, через территорию Дальнего Востока РФ. Но по этому маршруту летают, по его словам, всего несколько перевозчиков из США. Тогда как большее число авиамаршрутов из США в Азию и обратно проложено напрямую через океан.

«В случае необходимости изменить маршрут в облет российской территории большого труда не составит, и потери авиакомпаний будут ненамного больше роялти, которые они платят России за пролет над Сибирью», – говорит Калачев. Российские аэропорты в этом случае ничего не потеряют и не приобретут, так как речь о беспосадочных полетах.

«Единственной пострадавшей стороной в этой истории с запретом мог бы оказаться «Аэрофлот», который получает роялти за пролеты над Сибирью», – считает Калачев.

Согласно отчету, в прошлом году доходы по соглашениям с авиакомпаниями составили более 33 млрд рублей, что составляет целых 6,2% всей выручки авиакомпаний группы «Аэрофлот» (533 млрд рублей). «Компания не раскрывает список контрагентов, но понятно, что львиная доля – это европейские и азиатские авиаперевозчики. Доля американских не может быть значительной по чисто географическим причинам», – говорит собеседник.

Запретом пролета над своей территорией Россия могла бы теоретически пугать европейские авиакомпании (и в 2014 году такие идеи даже возникали, но всерьез их никто не воспринимал). В отношении же США угрозу такого запрета вряд ли можно назвать сильным козырем в рукаве Москвы, поэтому вся эта истерия была напрасна.

Более того, сложно представить, что США такой запрет оставили бы без внимания. Скорее всего, они бы зеркально ответили на выпад Москвы. И это было бы болезненно уже для многих российских перевозчиков, летающих за океан.

«Транспортный конфликт с США поставит под вопрос выполнение полетов российских авиакомпаний, например, на Кубу, в Доминикану и Мексику, куда существует устойчивый туристический поток. Из таких «мелочей» может сложиться большой убыток для российского бизнеса», – говорит глава аналитической службы агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев.

В этом плане и желание заставить американцев платить больше за аэронавигационное обслуживание, о чем говорится в законопроекте ответных санкций, может аукнуться проблемами российским перевозчикам.

«Американские авиакомпании при выполнении, например, кроссполярных перелетов, долго находятся в воздушном пространстве России, и их издержки из-за роста тарифов могут вырасти. Но количество американских авиакомпаний, которые пользуются трассами над Россией, не так велико. А доля расходов на аэронавигационное обслуживание не так высока в сравнении с расходами на топливо, лизинг судов, фонд оплаты труда и обслуживание в аэропортах. Чтобы этот удар был чувствительным, ставки сборов для американских перевозчиков надо увеличить не на 10%, а в десять раз. Но дальше возникает резонный вопрос: что будет, если аналогичные меры США и кто-то еще введут против российских авиакомпаний? Мы можем лишиться заокеанских маршрутов», – рассуждает Пантелеев.

Худший же вариант, если американские авиакомпании на фоне роста ставок просто станут облетать российское воздушное пространство. «Это приведет к увеличению их издержек: дополнительные два часа полета могут означать дополнительные расходы на несколько десятков тонн топлива. И от этого могут выиграть азиатские авиаперевозчики. Россия же при этом не получит ни аэронавигационных сборов, ни пролетных сумм при пролете через Сибирь», – говорит Олег Пантелеев.

А если к санкционному огню присоединятся еще и Британия, Франция и другие европейские страны, то потери России вырастут в разы. Впрочем, сами европейцы тоже сильно пострадают. Россия может выиграть только в том случае, если США проглотят и не ответят зеркально.

«Мировая гражданская авиация создана для развития связи, в том числе между государствами, и туризма, и не стоит ее использовать как инструмент санкционной войны и «дубинку» для наказания», – напоминает собеседник.