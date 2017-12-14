Взгляд
19 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 10:46  |  vz.ru
Разделы

Пугать американцев запретом полетов над Россией совершенно бессмысленно

Американские авиакомпании зря испугались возможного запрета полетов над РоссиейФото: Luke MacGregor/Reuters
Информация о том, что Россия якобы по политическим мотивам запретит американским авиакомпаниям совершать полеты над своей территорией, оказалась притянута за уши. Однако это не отменяет справедливого вопроса: что произойдет, если такая угроза все-таки будет приведена в исполнение? Подробности...
Перейти а раздел…

Какой должна быть реакция России на американский «сумасшедший дом»

«Посольство России было уведомлено, что санкций в ближайшее время не будет»Фото: Joshua Roberts/Reuters
Внешняя политика США чем дальше, тем больше напоминает сумасшедший дом. Вашингтон не будет вводить против России новые санкции, поскольку о своем решении их ввести Дональд Трамп узнал из телевизора, – вот простой и наглядный пример. Как в такой ситуации Россия должна вести дела с Соединенными Штатами? Подробности...
Перейти а раздел…

Тяжелые 90-е до сих пор сказываются на современных российских детях

Башкирская школа, где произошло нападение на коррекционный классФото: Вадим Брайдов/ТАСС
Очередное нападение, произошедшее в одной из российских школ, вновь заставило задуматься о том, что представляют собой современные дети. Почему подобные истории регулярно повторяются и что можно сделать для того, чтобы их стало как можно меньше? Об этом газете ВЗГЛЯД рассказала клинический психолог Леона Овчинникова. Подробности...
Перейти а раздел…

Власти США применяли химическое оружие против детей в самих США

Осада «Маунт Кармил» продолжалась 51 день и была рукотворным адомФото: David Martin/AP/ТАСС
Ровно 25 лет назад в США провели одну из самых провальных спецопераций в истории спецслужб всего мира. Кровавой драме на ранчо «Маунт Кармил», где обосновалась секта «Ветвь Давидова», предшествовала цепь шокирующих событий, но главным шоком для страны стала ужасная смерть 82 человек, в том числе 28 детей, по вине агентов ФБР. Подробности...
Перейти а раздел…

К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
Перейти а раздел…

После потери Армении настанет очередь Белоруссии

Армен Асриян, журналист, прозаик, поэт
Когда в Армении начинается буза, в Сети немедленно начинают хором скандировать две дежурные мантры. «Нет, это не Майдан!» – скандирует хор из Армении. «Кому вообще нужна эта Армения! Ну и пусть валят!» – хор из России. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Как Россия должна ответить на агрессию США против Сирии

Владимир Можегов, публицист
Все, что творится сегодня на Ближнем Востоке, было запрограммировано еще в 1996 году, когда ведущими неоконами именно Сирия признавалась главным врагом Израиля. В этом русле и следует рассматривать недавний удар американцев. Само выживание России требует от нас быстрого и адекватного ответа. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Извращенная логика толерантных Нидерландов

Андрей Графов, сценарист
Нацисты хотели, чтобы евреев не было, потому что они считали их неполноценными и вредными. Современные либералы тоже хотят, чтобы евреев не было. Подробности...
Обсуждение: 90 комментариев
    Перейти а раздел…

    Выборы президента России онлайн

    Обсуждение: 38 комментариев

    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

    Обсуждение: 300 комментариев
      Перейти а раздел…

      Украина уничтожила в Луганске технику для парада 9 мая

      В ночь на 17 апреля украинские военные обстреляли Луганск. В результате был уничтожен танк времен ВОВ и другая техника, которая должна была принять участие в параде в честь 9 мая. Еще с 30 марта в Донбассе действует так называемое пасхальное перемирие, однако обстрелы в регионе не прекращаются
      Подробности...
      Обсуждение: 5 комментариев

      Названа победительница «Мисс Россия – 2018»

      Титул «Мисс Россия – 2018» получила представительница Чувашской Республики Юлия Полячихина. Девушке 18 лет, она учится на первом курсе факультета журналистики ЧГУ. За победу в конкурсе Юлия получила приз в 3 млн рублей, новый автомобиль и корону из белого золота, бриллиантов, рубинов и сапфиров
      Подробности...

      Сирия отразила нападение США (фото)

      США, Великобритания и Франция провели один из самых массированных ракетных обстрелов Сирии за последние годы. В операции были задействованы корабли и стратегическая авиация. Однако больше половины ракет были уничтожены средствами ПВО еще на подлете
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Популярный актер Данила Козловский вступился за своего коллегу Алексея Серебрякова и назвал его патриотом России. Кто больше патриот своей страны – тот, кто ее чаще критикует, или тот, кто ее чаще хвалит?
        • Тот, кто чаще критикует

        • Тот, кто чаще хвалит

        Как вы относитесь к блокировке мессенджера Telegram и насколько вас лично это затрагивает?
        • Поддерживаю, затрагивает

        • Поддерживаю, не затрагивает

        • Не поддерживаю, затрагивает

        • Не поддерживаю, не затрагивает

        Вам понравилась первая серия продолжения «Простоквашино»?
        • Да

        • Нет

        • Пока не видел(а)

        • Не собираюсь смотреть

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Названы новые сроки запуска российской космической обсерватории
          Сирия передала России две неразорвавшиеся ракеты СШАКитай дал оценку санкциям США против РоссииРоссия указала «весьма вероятный» мотив Британии отравить СкрипаляРоссия прекратила поставки алюминия в Японию
          Трамп сказал, когда планирует ввести новые санкции против РоссииКиев пообещал решить вопрос с жильем для покинувших Крым военныхНебензя на заседании СБ ООН «замахнулся на Вильяма нашего Шекспира»Симоньян на шведском ТВ уличила Макрона во лжи
          США испугались возможной реакции России на пролет ракет над ее территориейПольша заявила о создании новой дивизии на восточной границеПентагон объявил о создании Центра искусственного интеллектаСтало известно о проблемах французских фрегатов при запуске крылатых ракет по Сирии

          «погибло много людей»


          Трамп рассказал об «очень жестоком сражении» с «российскими войсками»

          «бегать между сторонами»


          Названа причина конфликта Роскомнадзора и Дурова

          «локальный конфликт»


          Британский парламент обсудил вероятность ядерного удара со стороны России

          «мы наблюдали»


          Стратегическое командование США призвало верить заявлениям Путина о гиперзвуковой ракете

          черное золото


          Названы крупнейшие покупатели российской нефти

          опыт импортозамещения


          Российский аналог турбин Siemens разрушился при испытаниях

          подводная дуэль


          СМИ: Наносившая удары по Сирии американская АПЛ обманула российскую лодку-охотника

          средиземное море


          «Дуэль с российской подлодкой» призвана прикрыть позор британского флота

          «опять неоконы!»


          Дмитрий Дробницкий: Трамписты выступили с критикой сирийской авантюры Белого Дома

          «послали сигнал»


          Игорь Димитриев: Я вам подскажу смысл демонстративного ракетного удара по Сирии

          Запрет лекарств из США


          Сергей Худиев: У нас очень небольшие возможности наказать США, нанеся им экономический ущерб

          на ваш взгляд


          Популярный актер Данила Козловский вступился за своего коллегу Алексея Серебрякова и назвал его патриотом России. Кто больше патриот своей страны – тот, кто ее чаще критикует, или тот, кто ее чаще хвалит?

          Пугать американцев запретом полетов над Россией совершенно бессмысленно

          Американские авиакомпании зря испугались возможного запрета полетов над Россией   19 апреля 2018, 09:46
          Фото: Luke MacGregor/Reuters
          Текст: Ольга Самофалова

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Информация о том, что Россия якобы по политическим мотивам запретит американским авиакомпаниям совершать полеты над своей территорией, оказалась притянута за уши. Однако это не отменяет справедливого вопроса: что произойдет, если такая угроза все-таки будет приведена в исполнение?

          Как уверяло агентство Bloomberg, американские перевозчики просят помощи у Госдепа, так как соглашение о пересечении российского воздушного пространства истекает, а новая дата переговоров с авиационными властями России до сих пор не установлена. Американские перевозчики пожаловались, что если разрешение на пролет по территории России не будет предоставлено, то им может потребоваться перенаправление рейсов и в конечном итоге отмена некоторых маршрутов из-за роста издержек. Bloomberg также утверждало, что якобы Россия пыталась использовать это в качестве рычага давления на Запад еще в 2014 году, после начала конфликта на Украине.

          По данным СМИ, на конец 2017 года из почти 55 тыс. транзитных полетов иностранных авиакомпаний, проходящих над территорией России, 15 тыс. шло по кроссполярным маршрутам (из США в Азию), около 32 тыс. – по трансвосточным (со стороны Канады и Восточной Америки в сторону Юго-Восточной Азии, полеты идут над северной частью Тихого океана с заходом на территорию России со стороны Петропавловска-Камчатского, Владивостока, Южно-Сахалинска).

          Что же посеяло панику? Российский Минтранс действительно попросил США перенести запланированные на 18 и 19 апреля встречи в Вашингтоне, на которых предстояло обсудить продление разрешений на полеты. И произошло это после того, как в ночь на субботу США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по Сирии, а до этого в пятницу депутаты Госдумы предоставили законопроект с ответными мерами против США. Это, судя по всему, и стало реальной причиной паники среди американских перевозчиков.

          Однако спекуляции на тему давления России на американские авиакомпании не оправдались. Госдеп официально заверил, что власти России продлили разрешение американцам летать над российской территорией «на запланированный сезон» по трем маршрутам до 28 октября (то есть на шесть месяцев). Такое подтверждение от Госдепа получила организация Airlines for America, которая объединяет американских авиаперевозчиков. Минтранс РФ официально также подтвердил возможность совершения полетов над территорией России авиакомпаниями США «при условии эксплуатации в рамках действующей общей схемы эксплуатации таких полетов».

          Быстрота решения проблемы явно намекает на то, что американские авиакомпании вместе с Bloomberg раздули скандал на пустом месте. На самом деле российские власти даже не говорили о возможности введения таких запретов. И в подготовленном депутатами Госдумы законопроекте об ответе на американские санкции тоже не было об этом речи. Единственное, что там предлагалось, – это подумать над возможностью повысить сборы на аэронавигационное обслуживание самолетов из США, использующих воздушное пространство России. 

          Но что бы было, если бы Москва действительно решилась запретить американцам летать над Россией?  

          «Запрет на перелеты американских авиакомпаний был бы бессмысленным и, кроме небольшого и краткосрочного пропагандистского эффекта, ничего бы не дал. Он не нанесет США существенного вреда и не принесет России значимой выгоды», – считает эксперт-аналитик «Финам» Алексей Калачев. Он объясняет, что речь идет о беспосадочных перелетах американских авиакомпаний в Азию, преимущественно в Китай, через территорию Дальнего Востока РФ. Но по этому маршруту летают, по его словам, всего несколько перевозчиков из США. Тогда как большее число авиамаршрутов из США в Азию и обратно проложено напрямую через океан.

          «В случае необходимости изменить маршрут в облет российской территории большого труда не составит, и потери авиакомпаний будут ненамного больше роялти, которые они платят России за пролет над Сибирью», – говорит Калачев. Российские аэропорты в этом случае ничего не потеряют и не приобретут, так как речь о беспосадочных полетах.

          «Единственной пострадавшей стороной в этой истории с запретом мог бы оказаться «Аэрофлот», который получает роялти за пролеты над Сибирью», – считает Калачев.

          Согласно отчету, в прошлом году доходы по соглашениям с авиакомпаниями составили более 33 млрд рублей, что составляет целых 6,2% всей выручки авиакомпаний группы «Аэрофлот» (533 млрд рублей). «Компания не раскрывает список контрагентов, но понятно, что львиная доля – это европейские и азиатские авиаперевозчики. Доля американских не может быть значительной по чисто географическим причинам», – говорит собеседник.

          Запретом пролета над своей территорией Россия могла бы теоретически пугать европейские авиакомпании (и в 2014 году такие идеи даже возникали, но всерьез их никто не воспринимал). В отношении же США угрозу такого запрета вряд ли можно назвать сильным козырем в рукаве Москвы, поэтому вся эта истерия была напрасна.

          Более того, сложно представить, что США такой запрет оставили бы без внимания. Скорее всего, они бы зеркально ответили на выпад Москвы. И это было бы болезненно уже для многих российских перевозчиков, летающих за океан.

          «Транспортный конфликт с США поставит под вопрос выполнение полетов российских авиакомпаний, например, на Кубу, в Доминикану и Мексику, куда существует устойчивый туристический поток. Из таких «мелочей» может сложиться большой убыток для российского бизнеса», – говорит глава аналитической службы агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев.

          В этом плане и желание заставить американцев платить больше за аэронавигационное обслуживание, о чем говорится в законопроекте ответных санкций, может аукнуться проблемами российским перевозчикам.

          «Американские авиакомпании при выполнении, например, кроссполярных перелетов, долго находятся в воздушном пространстве России, и их издержки из-за роста тарифов могут вырасти. Но количество американских авиакомпаний, которые пользуются трассами над Россией, не так велико. А доля расходов на аэронавигационное обслуживание не так высока в сравнении с расходами на топливо, лизинг судов, фонд оплаты труда и обслуживание в аэропортах. Чтобы этот удар был чувствительным, ставки сборов для американских перевозчиков надо увеличить не на 10%, а в десять раз. Но дальше возникает резонный вопрос: что будет, если аналогичные меры США и кто-то еще введут против российских авиакомпаний? Мы можем лишиться заокеанских маршрутов», – рассуждает Пантелеев.  

          Худший же вариант, если американские авиакомпании на фоне роста ставок просто станут облетать российское воздушное пространство. «Это приведет к увеличению их издержек: дополнительные два часа полета могут означать дополнительные расходы на несколько десятков тонн топлива. И от этого могут выиграть азиатские авиаперевозчики. Россия же при этом не получит ни аэронавигационных сборов, ни пролетных сумм при пролете через Сибирь», – говорит Олег Пантелеев.

          А если к санкционному огню присоединятся еще и Британия, Франция и другие европейские страны, то потери России вырастут в разы. Впрочем, сами европейцы тоже сильно пострадают. Россия может выиграть только в том случае, если США проглотят и не ответят зеркально.

          «Мировая гражданская авиация создана для развития связи, в том числе между государствами, и туризма, и не стоит ее использовать как инструмент санкционной войны и «дубинку» для наказания», – напоминает собеседник.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2017 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost Apple iTunes Google Play
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............